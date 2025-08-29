Qué hacer en Ferrol hoy, viernes 29 de agosto, por las fiestas de San Ramón 2025

La jornada del viernes 29 trae consigo una gran variedad de eventos para todos los públicos y edades. Por un lado, los más pequeños de la familia podrán disfrutar de actividades infantiles como la Fiesta de la espuma o el espectáculo de Duende Circo.

Por otro lado, los amantes del deporte tendrán dos citas diferentes en la playa. El Abanca Pantín Classic Galicia Pro continuará con sus actividades y, paralelamente, se estrenará la VIII edición del Campeonato de Bodyboard.

Concierto de Bustamante

La gran cita musical de la jornada del viernes 29 será el concierto gratuito que dará David Bustamante a las 22:00 horas en la plaza de Armas.

Este cantante de pop español, reconocido internacionalmente por sus grandes éxitos, como Dos Hombres Y Un Destino, le hará una visita a la ciudad ferrolana para hacer cantar y bailar a sus vecinos al ritmo de sus canciones.

Concierto de la agrupación Ntr. Sra. Virgen del Carmen

Antes de iniciar su concierto, la agrupación Ntr. Sra. Virgen del Carmen realizará un pasacalles a las 19:00 horas que terminará a las 20:00 horas en la Plaza Constitución de Cantón Molíns.

Será un espectáculo musical para toda la familia en el que se tocarán grandes temas atemporales, como La abeja Maya de Karel Svoboda o El Libro de la Selva de John Debney.

Fiesta de la espuma

Este viernes, los más pequeños de la familia podrán disfrutar de una gran Fiesta de la espuma a las 17:00 horas en el Local Social de Covas. Lo único que necesitan es un bañador, una toalla y muchísimas ganas de divertirse.

Espectáculo gratuito de Duende Circo

Continuamos con las actividades infantiles del día de hoy. A las 19:00 horas se podrá disfrutar de un espectáculo de Duende Circo en el Local Social de Caranza.

Toda la familia podrá disfrutar de un show gratuito en el que Víctor Cantero fusionará magistralmente humor, malabarismos, música y magia, dando como resultado su Duende Circo.

Fiestas de Covas

El día de hoy, viernes 29, el barrio ferrolano celebra sus fiestas por todo lo alto. Será una jornada completa en la que sus vecinos podrán disfrutar de música, gastronomía y actividades para todos los públicos. Continuará el día siguiente, sábado 30.

VIII edición del Campeonato de Bodyboard

Uno de los grandes eventos deportivos de esta jornada del viernes será la celebración de la VIII edición del Campeonato de Bodyboard en la playa de Penencia de Doniños. Iniciará hoy y continuará hasta el domingo 31, coincidiendo con el fin de las Fiestas de San Ramón.

Las pruebas darán inicio a las 09:00 horas y finalizarán alrededor de las 18:00 horas. Contará con una participación aproximada de 200 participantes y, por primera vez, incluyen una prueba a nivel nacional.

Abanca Pantín Classic Galicia Pro

El día de hoy, viernes 29, se podrá volver a disfrutar durante todo el día de uno de los eventos deportivos más importantes de este verano: el Pantín Classic Galicia Pro que patrocina Abanca. A lo largo de este fin de semana celebraremos su 38.ª edición.

Al igual que en años anteriores, el evento tendrá lugar en la conocida playa de Pantín (Valdoviño), donde se reunirán los mejores surfistas del mundo para competir en diferentes categorías masculinas, femeninas e inclusivas.

Paralelamente, se organizarán diferentes actividades gastronómicas, medioambientales y musicales. Además, se ha preparado un pequeño programa de actividades para los más pequeños en el Parque Ferrol. Esta es la programación del día de hoy, viernes 29:

Rockódromo de 12:00 a 20:00 horas

El evento principal programado para el día de hoy, viernes 29, seguirá siendo el World Surf League QS 4.000, cuya duración se extenderá hasta el domingo 31.