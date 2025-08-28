La París de Noia actúa este sábado en el San Roque de este pueblo a 20 minutos de A Coruña

Los pueblos de Galicia siguen celebrando sus fiestas. Muchos de ellos con carteles que mezclan un sinfín de actividades para todos los públicos y varias de las mejores orquestas del panorama gallego, como es el caso de Larín, en Arteixo (A Coruña), a tan solo 20 minutos de la ciudad herculina.

Las fiestas de San Roque de Larín 2025 en Arteixo tienen lugar desde el viernes 29 hasta el domingo 31 de agosto, con tres días de fiesta que no dejan a nadie indiferente por contar con algunas de las orquestas más populares de Galicia, como Los Satélites y París de Noia.

San Roque de Larín 2025 al completo

Las fiestas darán comienzo el viernes 29 de agosto con una jornada llena de música. A las 13:30 horas se celebrará la misa en honor a Santo Antón, acto religioso que marca el inicio oficial de los festejos.

Al concluir, la sesión vermú estará a cargo del dúo D'Luxe, quienes animarán el ambiente con su música en directo. Ya entrada la noche, a partir de las 22:30 horas, dará inicio la verbena con la reconocida orquesta Los Satélites y la Disco Móvil Impacto y el DJ David Bermúdez.

El sábado 30 será un día repleto de actividades desde bien temprano, comenzando con las tradicionales dianas y alboradas a las 10:00 horas. A las 13:30 horas se celebrará la misa solemne en honor a San Roque, seguida por una animada sesión vermú con el dúo Matices.

Por la tarde, a las 18:30 horas, se disputará el Trofeo San Roque de Larín, un evento deportivo muy esperado. La jornada terminará con una espectacular verbena amenizada por la emblemática orquesta París de Noia y la Disco Móvil Impacto, esta vez con DJ Cotelo al mando de la música.

El domingo 31 comenzará también con dianas y alboradas a partir de las 10:00 horas, y a las 13:30 se oficiará la misa en honor al Santísimo Sacramento. Tras los actos religiosos, el grupo Unión y Fuerza amenizará la sesión vermú, acompañados por la Disco Móvil Impacto.

Por la tarde, a las 17:30 horas, los más pequeños podrán disfrutar de actividades infantiles como hinchables, toro mecánico y chuches gratis, un día ideal para toda la familia. Como cierre perfecto, a las 21:00 horas se celebrará la última gran verbena de las fiestas con el grupo Unión y Fuerza y la Disco Móvil Impacto.