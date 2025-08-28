Qué hacer en A Coruña hoy, jueves 28 de agosto, por las Fiestas de María Pita 2025

La Romería de Santa Margarita da inicio a las vísperas del último fin de semana de agosto. Con este último gran evento celebraremos el folclore gallego a través de formaciones y artistas de diferentes lugares de Galicia.

El gran evento del día de hoy será la presentación de Gala i Ovidio, el nuevo proyecto de Aida Tarrío y Raül Refree, cuya labor se ha centrado en versionar clásicos del folclore gallego.

Inauguración de la Romería de Santa Margarita: Concierto de Gala i Ovidio

El día de hoy, jueves 28, dará inicio la Romería de Santa Margarita, uno de los últimos eventos que forman parte de la programación de las Fiestas de María Pita 2025. Se encargará de ponerle el broche de oro a las fiestas del verano de la ciudad herculina.

La primera jornada de la Romería de Santa Margarita se iniciará a las 20:00 horas con la cantante, compositora y especialista en musicoterapia Belém Tajes.

Acto seguido, a las 21:00 horas, dará inicio el concierto de Gala i Ovidio, el nuevo proyecto de Aida Tarrío, integrante del trío de las Tanxugueiras, y el compositor catalán Raül Refree. El Teatro Colón será el escenario en el que finalmente se darán a conocer en directo.

Las entradas están a la venta desde 21,60 euros en Ataquilla.com

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Hoy, jueves 28, la Feria del Libro Antiguo continúa con su actividad en los jardines de Méndez Núñez.

Este año se celebra el 34.º aniversario de este evento cultural, hecho para y por los amantes de la lectura y los coleccionistas.

El horario de la feria es de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Exposición gratuita As Festas de María Pita a través dos seus carteis

Con motivo de las fiestas de verano, el recinto exterior de Marineda City de A Coruña acogerá una exposición temporal acerca de los diferentes carteles que han sido diseñados para las Fiestas de María Pita a lo largo de los años.

Se trata de un homenaje a todos aquellos artistas que han participado en la labor de darle vida a los carteles promocionales de las fiestas más icónicas de la ciudad herculina.

Feria de artesanía Mostrart

Del 1 hasta el 31 de agosto se podrá disfrutar de la feria de artesanía por excelencia de A Coruña: . Diferentes artesanos y artesanas de Galicia y otros lugares de España se presentarán en las casetas del paseo de los jardines de Méndez Núñez para la compraventa de sus productos.

En la feria Mostrart se podrán encontrar gran variedad de puestos de exposición y venta textil, de madera, calzado, juguetes, cerámica, bisutería, joyería y mucho más.

Todos los artículos están elaborados con técnicas artesanales y están avalados por cada obrador y la Asociación Galega de Artesáns.