Qué hacer en A Coruña hoy, miércoles 27 de agosto, por las Fiestas de María Pita 2025

Durante el día de hoy podremos volver a visitar las ferias situadas en jardines de Méndez Núñez: Mostrart o la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión.

El ciclo Cascarillarte seguirá presentando espectáculos a lo largo de toda la ciudad herculina. Hoy, miércoles 27, será el turno de Magín Blanco.

Ciclo Cascarillarte

Un día más, el ciclo Cascarillarte vuelve a celebrarse en la ciudad herculina. El día de hoy tendremos una nueva cita a las 19:30 horas en el Parque de Vioño. Estará a cargo de Magín Blanco, quien presentará su espectáculo Caderno de Cores e Cancións.

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Hoy, miñercoles 27, la Feria del Libro Antiguo continúa con su actividad en los jardines de Méndez Núñez.

Este año se celebra el 34.º aniversario de este evento cultural, hecho para y por los amantes de la lectura y los coleccionistas.

El horario de la feria es de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Exposición gratuita As Festas de María Pita a través dos seus carteis

Con motivo de las fiestas de verano, el recinto exterior de Marineda City de A Coruña acogerá una exposición temporal acerca de los diferentes carteles que han sido diseñados para las Fiestas de María Pita a lo largo de los años.

Se trata de un homenaje a todos aquellos artistas que han participado en la labor de darle vida a los carteles promocionales de las fiestas más icónicas de la ciudad herculina.

Feria de artesanía Mostrart

Del 1 hasta el 31 de agosto se podrá disfrutar de la feria de artesanía por excelencia de A Coruña: . Diferentes artesanos y artesanas de Galicia y otros lugares de España se presentarán en las casetas del paseo de los jardines de Méndez Núñez para la compraventa de sus productos.

En la feria Mostrart se podrán encontrar gran variedad de puestos de exposición y venta textil, de madera, calzado, juguetes, cerámica, bisutería, joyería y mucho más.

Todos los artículos están elaborados con técnicas artesanales y están avalados por cada obrador y la Asociación Galega de Artesáns.