Pedralonga, en A Coruña, celebra sus fiestas este fin de semana con una gran churrascada y fuegos artificiales
Los festejos se desarrollarán a lo largo de la tarde del sábado 23 de agosto, con un programa variado y completo, que incluye propuestas para mayores y pequeños
Las fiestas de Pedralonga, en A Coruña, calientan ya motores. Los vecinos ultiman los preparativos para una jornada de música, gastronomía y tradición, en la que no faltará una gran verbena y actividades infantiles para los más pequeños.
Si todavía no tienes planes para el fin de semana, Pedralonga celebrará sus fiestas este sábado 23 de agosto, con un programa variado y completo, que incluye propuestas para mayores y pequeños con el objetivo de disfrutar de una jornada llena de diversión.
Gran churrascada, espectáculo de fuegos artificiales y mucho más
Los vecinos de Pedralonga esperan con ilusión el inicio de sus fiestas populares. Los festejos se desarrollarán a lo largo de la tarde del sábado 23 de agosto, con un programa que comenzará a las 17:00 horas con actividades infantiles gratuitas, hinchables y merienda en el aparcamiento de la Fábrica de Armas.
El espectáculo de magia tendrá lugar a las 18:00 horas, mientras que el espectáculo de gaiteros y la gran churrascada está previstos a las 20:00 horas. Los asistentes podrán degustar raciones de carne, chorizo criollo, pan, bebida, postre y café a precios populares.
Como broche final, la orquesta Pekados pondrá el toque musical a la jornada festiva en Pedralonga antes del gran espectáculo de fuegos artificiales. La agrupación promete una velada inolvidable, con grandes éxitos pensados para hacer bailar a todo el público.
Si no te quieres perder ningún evento, a continuación te detallamos el programa completo de las fiestas de Pedralonga 2025:
- De 17:00 a 20:00 horas: Actividades infantiles gratuitas, hinchables y merienda
- A las 18:00 horas: Espectáculo de magia
- A las 20:00 horas: Gaiteiros y gran churrascada con precios populares
- A las 22:00 horas: Gran verbena con la orquesta Pekados y gran espectáculo de fuegos artificiales