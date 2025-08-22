Pedralonga, en A Coruña, celebra sus fiestas este fin de semana con una gran churrascada y fuegos artificiales

Las fiestas de Pedralonga, en A Coruña, calientan ya motores. Los vecinos ultiman los preparativos para una jornada de música, gastronomía y tradición, en la que no faltará una gran verbena y actividades infantiles para los más pequeños.

Si todavía no tienes planes para el fin de semana, Pedralonga celebrará sus fiestas este sábado 23 de agosto, con un programa variado y completo, que incluye propuestas para mayores y pequeños con el objetivo de disfrutar de una jornada llena de diversión.

Gran churrascada, espectáculo de fuegos artificiales y mucho más

Los vecinos de Pedralonga esperan con ilusión el inicio de sus fiestas populares. Los festejos se desarrollarán a lo largo de la tarde del sábado 23 de agosto, con un programa que comenzará a las 17:00 horas con actividades infantiles gratuitas, hinchables y merienda en el aparcamiento de la Fábrica de Armas.

El espectáculo de magia tendrá lugar a las 18:00 horas, mientras que el espectáculo de gaiteros y la gran churrascada está previstos a las 20:00 horas. Los asistentes podrán degustar raciones de carne, chorizo criollo, pan, bebida, postre y café a precios populares.

Como broche final, la orquesta Pekados pondrá el toque musical a la jornada festiva en Pedralonga antes del gran espectáculo de fuegos artificiales. La agrupación promete una velada inolvidable, con grandes éxitos pensados para hacer bailar a todo el público.

Si no te quieres perder ningún evento, a continuación te detallamos el programa completo de las fiestas de Pedralonga 2025: