Fuente de churrasco gallego coronada con chorizos

Fiestas

Pedralonga, en A Coruña, celebra sus fiestas este fin de semana con una gran churrascada y fuegos artificiales

Los festejos se desarrollarán a lo largo de la tarde del sábado 23 de agosto, con un programa variado y completo, que incluye propuestas para mayores y pequeños

Las fiestas de Pedralonga, en A Coruña, calientan ya motores. Los vecinos ultiman los preparativos para una jornada de música, gastronomía y tradición, en la que no faltará una gran verbena y actividades infantiles para los más pequeños.

Fuegos artificiales

Si todavía no tienes planes para el fin de semana, Pedralonga celebrará sus fiestas este sábado 23 de agosto, con un programa variado y completo, que incluye propuestas para mayores y pequeños con el objetivo de disfrutar de una jornada llena de diversión.

Gran churrascada, espectáculo de fuegos artificiales y mucho más

Los vecinos de Pedralonga esperan con ilusión el inicio de sus fiestas populares. Los festejos se desarrollarán a lo largo de la tarde del sábado 23 de agosto, con un programa que comenzará a las 17:00 horas con actividades infantiles gratuitas, hinchables y merienda en el aparcamiento de la Fábrica de Armas.

El espectáculo de magia tendrá lugar a las 18:00 horas, mientras que el espectáculo de gaiteros y la gran churrascada está previstos a las 20:00 horas. Los asistentes podrán degustar raciones de carne, chorizo criollo, pan, bebida, postre y café a precios populares.

Como broche final, la orquesta Pekados pondrá el toque musical a la jornada festiva en Pedralonga antes del gran espectáculo de fuegos artificiales. La agrupación promete una velada inolvidable, con grandes éxitos pensados para hacer bailar a todo el público.

Si no te quieres perder ningún evento, a continuación te detallamos el programa completo de las fiestas de Pedralonga 2025:

  • De 17:00 a 20:00 horas: Actividades infantiles gratuitas, hinchables y merienda
  • A las 18:00 horas: Espectáculo de magia
  • A las 20:00 horas: Gaiteiros y gran churrascada con precios populares
  • A las 22:00 horas: Gran verbena con la orquesta Pekados y gran espectáculo de fuegos artificiales