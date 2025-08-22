Qué hacer en Ferrol hoy, viernes 22 de agosto, por las fiestas de San Ramón 2025

Las Fiestas de San Ramón comienzan en Ferrol con un gran concierto y coordinándose con otras celebraciones de barrios cercanos, como es el caso de Caranza, que también celebrará con sus vecinos y en compañía de formaciones como Sueiras, DJ Fairlane o Panamá Band.

Asimismo, durante este primer día también se podrá disfrutar del inicio de la 56.ª salida del Rally de Ferrol en Esteiro, que ya está preparándose para tener su día grande, que será durante la jornada del sábado 23.

Pregón de las fiestas y concierto de Omar Montes

El pregón que dará inicio oficial a las Fiestas de San Ramón tendrá lugar a las 21:30 horas en la emblemática plaza de Armas y estará a cargo de las hermanas Purriños.

Justo al finalizar, a las 22:00 horas, se podrá disfrutar en el mismo lugar de un concierto de Omar Montes, quien será el encargado de dar el pistoletazo de salida a esta edición del 2025 de las icónicas fiestas ferrolanos.

Este mediático personaje, quien saltó a la fama tras su participación en el reality show de Gran Hermano, animará las calles ferrolanas resonarán con temas tan atemporales como Goteras, YOTULOKO o LO SOÑÉ.

Salida del 56.º Rally de Ferrol

Un año más, el barrio ferrolano de Esteiro celebra la salida del Rally de Ferrol, un evento que este año cumple su 56.º aniversario.

Durante la jornada del viernes 22 se podrá disfrutar de un día completo de tramo de pruebas (shakedown), que culminará con una ceremonia de salida e inauguración en la Avenida de Esteiro.

Fiestas de Caranza

El barrio ferrolano de Caranza inaugura sus celebraciones justo a la par que las fiestas de San Ramón. Darán inicio por la tarde y se extenderán hasta altas horas de la noche.

La programación completa de la inauguración de las Fiestas de Caranza: