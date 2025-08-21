Los vecinos de O Castrillón en A Coruña hacen del concurso de tortilla su cita más sabrosa Quincemil

Un verano más, los vecinos del barrio coruñés de O Castrillón se reunieron en el parque de Pablo Iglesias para celebrar una de sus citas más especiales del año: el XVI Concurso de Tortilla Española. En total, 54 platos de este clásico de nuestra gastronomía compitieron por alzarse con el título de mejor tortilla.

Luis Fernández Gende se llevó el primer premio con su tortilla, seguido de José Villaverde Ríos y Susana Blanco Alfonsín, en el segundo y tercer puesto, en un evento respaldado por una gran legión de vecinos del barrio que no se quisieron perder el certamen.

Todo en una edición que contó con un jurado integrado por reconocidos cocineros y gastrónomos coruñeses: Álvaro Gantes (Árbore da Veira), Ana de la Calzada (Eventos Alborada), Carlos Gayoso (El de Alberto), Chisco Jiménez (Culuca Cociña Bar), Gorka Rodríguez (Pulpeira de Melide), Juan Crujeiras (Bido), Maite Fernández (monitora de Nutrición y Cocina) y Pepe Vázquez (O´Secreto).

El certamen mantuvo su espíritu tradicional, admitiendo únicamente tortillas españolas clásicas, elaboradas con los ingredientes de siempre —huevo, patata, aceite y sal—, con la opción de añadir o no cebolla.

Los tres primeros clasificados recibieron diferentes premios con acento gallego. El primero, una viradeira de Buño y un vale de compra en Gadis por 150 euros. El segundo clasificado obtuvo otra viradeira y un vale por 100 euros, mientras que el tercero se llevó a casa la misma pieza para su cocina y un vale de 50 euros.

Un barrio en fiestas

O Castrillón alcanza con el concurso de tortillas el ecuador de sus fiestas, que duran tres días y que concluirán mañana. Ayer, actuaron, entre otras actividades, 'Pandereteiras Sen Fronteiras' y el grupo 'Son de Camagüey', que llenará la plaza de Pablo Iglesias de ritmos cubanos.

Este jueves, la noche será del grupo catalán 'Tam Tam Go!' a las 22:00 horas. El viernes, el barrio despedirá sus fiestas con una verbena a cargo de la orquesta 'Los Players' a partir de las 22:00 horas.