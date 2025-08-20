¿Cuándo es la Romería de Santa Margarita 2025 en A Coruña?

La Romería de Santa Margarita en una imagen de archivo. Concello da Coruña

Las Fiestas de María Pita de A Coruña encaran su recta final. Después de casi un mes de celebraciones repartidas por toda la ciudad, la Romería de Santa Margarita pondrá el broche final a la temporada festiva entre el 28 y 31 de agosto en uno de sus parques más antiguos.

Esta romería, un clásico de la historia de la ciudad, llenará de jueves a domingo el parque coruñés de actuaciones de música tradicional y una amplia gama de actividades.

El jueves 28 de agosto, actuarán en el Teatro Colón a las 21:00 horas Gala i Ovidio, que cuenta con la integrante de Tanxugueiras Aida Tarrío. Previamente, a las 20:00 horas actuará Belém Tajes. En un primer momento, los conciertos iban a celebrarse en el anfiteatro del parque de Santa Margarita, pero finalmente, debido a las necesidades del espectáculo, se decidió cambiarlos de ubicación.

El viernes 29 de agosto, volverá a haber también un concierto especial en el Planetario de la Casa de las Ciencias. Germán Díaz y Benxamín Otero harán una doble sesión a las 18:00 y 19:00 horas. Las entradas están a la venta en la página web de los Museos Científicos. También el viernes se celebrará la Gran Noche del Folclore, con las actuaciones de Cántigas da Terra, Aturuxo, Xacarandaina, Donaire y Son d’aquí.

En cuanto a los conciertos programados para el fin de semana en el anfiteatro,el sábado actuarán Las Lagharteiras, Los del Fondo de la Barra y Comando Curuxás con las Cantareiras de Cántigas e Frores.

El domingo será el turno de Os Melidaos, Rura y El Nido e invitados. También actuará el domingo 31 la Banda Municipal de Música de A Coruña junto con Donaire, a las 12:00 horas, en la escalinata de la Casa de las Ciencias. La programación se completa con otras actuaciones en el parque y el Espacio Participativo, que volverá a acoger talleres y muestras de la mano de las entidades de cultura gallega de la ciudad.

Programa completo

Jueves



20:00 horas - Teatro Colón: Concierto de Belém Tajes

21:00 horas - Teatro Colón: Concierto de Gala i Ovidio

Viernes

18:00 – 19:00 horas - Planetario de la Casa das Ciencias: Concierto de Germán Díaz y Benxamín Otero

21:00 horas - Anfiteatro de Santa Margarita: Gran Noite do Folclore -CÁNTIGAS DA TERRA

-ATURUXO

-XACARANDAINA

-DONAIRE

-SON D’AQUÍ

Sábado

Espacio Participativo – Explanada de la Casa de las Ciencias

11:30 – 13:30 horas: Talleres para distintos niveles y edades, muestra de entidades de la ciudad, muestra de artesanía musical

13:30 horas: Actuación de PANSENFRON

16:00 – 19:00 horas: Talleres para distintos niveles y edades, muestra de entidades de la ciudad, muestra de artesanía musical

19:00 horas: Actuación de ABRIL

Conciertos – Anfiteatro de Santa Margarita

20:30 horas: AS LAGHARTEIRAS, OS DO FONDO DA BARRA y COMANDO CURUXÁS con las CANTAREIRAS DE CÁNTIGAS E FRORES

11:00 horas: Apertura de la muestra de entidades y artesanía

11:00 horas: Taller de iniciación a la pandereta con Aturuxo (45’)

11:15 horas: Taller de baile intermedio con Cántigas da Terra (45’)

12:00 horas: Taller de pandereta avanzado. Ruada de Cances da Vila (Carballo) con Fransy González (90’)

12:30 horas: Taller de iniciación al baile para niñ@s con Son d’aquí (45’)

13:30 horas: Cierre de la muestra de entidades y artesanía

13:30 horas: Actuación de PANSENFRON

16:00 horas: Apertura de la muestra de entidades

16:00 horas: Taller de combo de percusión tradicional con Maghúa (45’)

16:15 horas: Taller de iniciación al baile para personas adultas con Xacarandaína (45’)

17:00 horas: Taller intermedio de pandereta con Pansenfron (45’)

17:15 horas: Taller de baile avanzado con Artur Puga (90’)

18:00 horas: Taller de iniciación a la pandereta con Donaire (45’)

19:00 horas: Cierre de la muestra de entidades y artesanía

19:00 horas: Actuación de ABRIL

Domingo