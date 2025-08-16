Qué hacer en A Coruña hoy, sábado 16 de agosto, por las Fiestas de María Pita 2025

La jornada del sábado prevé una serie de eventos de ocio y cultura que podrán disfrutar desde los más pequeños hasta los más mayores de la familia.

Algunos de estos multitudinarios eventos serán el mercado ecológico, la continuación de las fiestas de A Gaiteira, la penúltima jornada de Viñetas desde o Atlántico, otra nueva cita con la Feria del Libro Antiguo.

Mercado ecológico

El día de hoy, sábado 16, comenzamos la jornada de eventos de las Fiestas de María Pita con el mercado ecológico de Parque Europa, que tendrá lugar a las 11:00 horas.

Aniversario del busto de Eduardo Pondal

Hoy, sábado 16 de agosto, el busto del célebre poeta gallego Eduardo Pondal de los jardines de Méndez Núñez cumple su 100.º aniversario, por lo que se celebrará un evento acorde a esto a las 12:00 horas.

Ciclo Cascarillarte

Tras un breve descanso durante el viernes 15, el ciclo de espectáculos gratuitos en la calle vuelve por todo lo alto con una nueva cita en el barrio de A Gaiteira, con motivo de sus fiestas.

Así pues, el encargado de traer las risas a las calles herculinas será Antuan de la Cream, quien actuará a las 19:30 horas.

Viñetas desde o Atlántico

Hoy, sábado 16, llegamos a la penúltima jornada de Viñetas desde o Atlántico. De nuevo, la programación de este evento augura un día lleno de citas imprescindibles para los amantes del mundo del cómic.

Por la mañana

Viñetas Rúa Banda Desdeñada 11:00 horas

Charla Making of de O segredo da serpe , por Abel Alves. En colaboración con Demo Editorial.

Viñetas Rúa Banda Desdeñada 11:30 horas Presentación de la webserie de animación O búnker, por Abel Alves. En colaboración con Demo Editorial.

Viñetas Rúa Banda Desdeñada 12:30 horas Firmas: Magius, Clara y Olivia Cábez, Fermín Solís, Miguel B. Núñez, Víctor Coyote, Carlos Azagra y Encarna Revuelta.



Por la tarde

Viñetas Rúa Banda Desdeñada 17:00 horas Presentación de ¡Astrid! , por Arkaitz González.

En colaboración con Fandogamia Editorial.

Viñetas Rúa Banda Desdeñada 18:00 horas Presentación del sello Label 619 , por Ricardo Esteban.

En colaboración con Nuevo Nueve.

Viñetas Rúa Banda Desdeñada 19:00 horas Pesentación de Encías quemadas, por Natalia Velarde. En colaboración con Penguin Random House.

Viñetas Rúa Banda Desdeñada 20:00 horas Charla Hacer cómic en Portugal: de la idea a la impresión , con Marcos Farrajota, Raquel Costa y Nuno F. Cancelinha. En colaboración con Chili com Carne.

Viñetas Pro 21:00 horas Encuentro sectorial. Entrada con invitación. En el Círculo de Artesanos.



Festival Internacional de Folclore

El Festival Internacional de Folclore cambia su ubicación con motivo de las celebraciones del fin de semana, por lo que tendrá su cuarta cita en la Plaza de María Pita a las 20:00 horas.

Este evento es una de las mayores celebraciones de la diversidad cultural en A Coruña. Un año más, se podrá disfrutar de las actuaciones de grupos folclóricos de diferentes lugares del mundo.

Fiestas de Oza-Gaiteira-Os Castros

Hoy, sábado 16 de agosto, podremos disfrutar de todos los eventos que nos ofrecerán las fiestas populares de A Gaiteira, que volverán a reunir a sus vecinos y a aquellos curiosos de los alrededores.

La programación de la segunda jornada estará protagonizada por los espectáculos en directo ubicados en diferentes ubicaciones:

11:00 horas - Alborada con Son D’Aquí

16:00 horas - Pasacalles con Batucada Polo Barrio

17:00 – 20:00 horas - Xogos populares

17:00 horas - Pasacalles con Os Gaiteirinos

20:45 horas - Pregón a cargo de Marisol Soengas

Lembranza Rock

Durante esta jornada del sábado 16 tendrá lugar uno de los eventos más importantes dentro de la programación de las Fiestas del barrio de A Gaiteira: el Lembranza Rock, que presentará como sus grandes invitados a Sés, Ruxe Ruxe y Rebeliom do Inframundo.

Dará inicio a las 21:00 horas en el Parque Europa y se extenderá hasta altas horas de la noche.

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Hoy, viernes 15, la Feria del Libro Antiguo, se continúa con el evento celebrado en los jardines de Méndez Núñez.

Este año se celebra el 34.º aniversario de este evento cultural, hecho para y por los amantes de la lectura y los coleccionistas.

El horario de la feria es de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Exposición gratuita As Festas de María Pita a través dos seus carteis

Con motivo de las fiestas de verano, el paseo del Obelisco de A Coruña acogerá una exposición temporal acerca de los diferentes carteles que han sido diseñados para las Fiestas de María Pita a lo largo de los años.

Se trata de un homenaje a todos aquellos artistas que han participado en la labor de darle vida a los carteles promocionales de las fiestas más icónicas de la ciudad herculina.

Feria de artesanía Mostrart

Del 1 hasta el 31 de agosto se podrá disfrutar de la feria de artesanía por excelencia de A Coruña: Mostrart. Diferentes artesanos y artesanas de Galicia y otros lugares de España se presentarán en las casetas del paseo de los Jardines de Méndez Núñez para la compraventa de sus productos.

En la feria Mostrart se podrán encontrar gran variedad de puestos de exposición y venta textil, de madera, calzado, juguetes, cerámica, bisutería, joyería y mucho más. Todos los artículos están elaborados con técnicas artesanales y están avalados por cada obrador y la Asociación Galega de Artesáns.