Qué hacer en A Coruña hoy, sábado 16 de agosto, por las Fiestas de María Pita 2025
El tercer fin de semana del mes de agosto estará protagonizado por el mejor sonido del rock gallego gracias al Lembranza Rock de las fiestas de A Gaiteira, que estará protagonizado por Sés, Ruxe Ruxe y Rebeliom do Inframundo
La jornada del sábado prevé una serie de eventos de ocio y cultura que podrán disfrutar desde los más pequeños hasta los más mayores de la familia.
Algunos de estos multitudinarios eventos serán el mercado ecológico, la continuación de las fiestas de A Gaiteira, la penúltima jornada de Viñetas desde o Atlántico, otra nueva cita con la Feria del Libro Antiguo.
Mercado ecológico
El día de hoy, sábado 16, comenzamos la jornada de eventos de las Fiestas de María Pita con el mercado ecológico de Parque Europa, que tendrá lugar a las 11:00 horas.
Aniversario del busto de Eduardo Pondal
Hoy, sábado 16 de agosto, el busto del célebre poeta gallego Eduardo Pondal de los jardines de Méndez Núñez cumple su 100.º aniversario, por lo que se celebrará un evento acorde a esto a las 12:00 horas.
Ciclo Cascarillarte
Tras un breve descanso durante el viernes 15, el ciclo de espectáculos gratuitos en la calle vuelve por todo lo alto con una nueva cita en el barrio de A Gaiteira, con motivo de sus fiestas.
Así pues, el encargado de traer las risas a las calles herculinas será Antuan de la Cream, quien actuará a las 19:30 horas.
Viñetas desde o Atlántico
Hoy, sábado 16, llegamos a la penúltima jornada de Viñetas desde o Atlántico. De nuevo, la programación de este evento augura un día lleno de citas imprescindibles para los amantes del mundo del cómic.
Por la mañana
Viñetas Rúa Banda Desdeñada
- 11:00 horas
Charla Making of de O segredo da serpe, por Abel Alves.
En colaboración con Demo Editorial.
- 11:00 horas
Viñetas Rúa Banda Desdeñada
- 11:30 horas
- Presentación de la webserie de animación O búnker, por Abel Alves.
- En colaboración con Demo Editorial.
- 11:30 horas
Viñetas Rúa Banda Desdeñada
- 12:30 horas
- Firmas: Magius, Clara y Olivia Cábez, Fermín Solís, Miguel B. Núñez, Víctor Coyote, Carlos Azagra y Encarna Revuelta.
- 12:30 horas
Por la tarde
Viñetas Rúa Banda Desdeñada
- 17:00 horas
- Presentación de ¡Astrid!, por Arkaitz González.
En colaboración con Fandogamia Editorial.
- Presentación de ¡Astrid!, por Arkaitz González.
- 17:00 horas
Viñetas Rúa Banda Desdeñada
- 18:00 horas
- Presentación del sello Label 619, por Ricardo Esteban.
En colaboración con Nuevo Nueve.
- Presentación del sello Label 619, por Ricardo Esteban.
- 18:00 horas
Viñetas Rúa Banda Desdeñada
- 19:00 horas
- Pesentación de Encías quemadas, por Natalia Velarde.
- En colaboración con Penguin Random House.
- 19:00 horas
- Viñetas Rúa Banda Desdeñada
- 20:00 horas
- Charla Hacer cómic en Portugal: de la idea a la impresión, con Marcos Farrajota, Raquel Costa y Nuno F. Cancelinha.
- En colaboración con Chili com Carne.
- 20:00 horas
- Viñetas Pro
- 21:00 horas
- Encuentro sectorial.
- Entrada con invitación.
- En el Círculo de Artesanos.
- 21:00 horas
Festival Internacional de Folclore
El Festival Internacional de Folclore cambia su ubicación con motivo de las celebraciones del fin de semana, por lo que tendrá su cuarta cita en la Plaza de María Pita a las 20:00 horas.
Este evento es una de las mayores celebraciones de la diversidad cultural en A Coruña. Un año más, se podrá disfrutar de las actuaciones de grupos folclóricos de diferentes lugares del mundo.
Fiestas de Oza-Gaiteira-Os Castros
Hoy, sábado 16 de agosto, podremos disfrutar de todos los eventos que nos ofrecerán las fiestas populares de A Gaiteira, que volverán a reunir a sus vecinos y a aquellos curiosos de los alrededores.
La programación de la segunda jornada estará protagonizada por los espectáculos en directo ubicados en diferentes ubicaciones:
- 11:00 horas - Alborada con Son D’Aquí
- 16:00 horas - Pasacalles con Batucada Polo Barrio
- 17:00 – 20:00 horas - Xogos populares
- 17:00 horas - Pasacalles con Os Gaiteirinos
- 20:45 horas - Pregón a cargo de Marisol Soengas
Lembranza Rock
Durante esta jornada del sábado 16 tendrá lugar uno de los eventos más importantes dentro de la programación de las Fiestas del barrio de A Gaiteira: el Lembranza Rock, que presentará como sus grandes invitados a Sés, Ruxe Ruxe y Rebeliom do Inframundo.
Dará inicio a las 21:00 horas en el Parque Europa y se extenderá hasta altas horas de la noche.
Feria del Libro Antiguo y de Ocasión
Este año se celebra el 34.º aniversario de este evento cultural, hecho para y por los amantes de la lectura y los coleccionistas.
Este año se celebra el 34.º aniversario de este evento cultural, hecho para y por los amantes de la lectura y los coleccionistas.
El horario de la feria es de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.
Exposición gratuita As Festas de María Pita a través dos seus carteis
Con motivo de las fiestas de verano, el paseo del Obelisco de A Coruña acogerá una exposición temporal acerca de los diferentes carteles que han sido diseñados para las Fiestas de María Pita a lo largo de los años.
Se trata de un homenaje a todos aquellos artistas que han participado en la labor de darle vida a los carteles promocionales de las fiestas más icónicas de la ciudad herculina.
Feria de artesanía Mostrart
Del 1 hasta el 31 de agosto se podrá disfrutar de la feria de artesanía por excelencia de A Coruña: Mostrart. Diferentes artesanos y artesanas de Galicia y otros lugares de España se presentarán en las casetas del paseo de los Jardines de Méndez Núñez para la compraventa de sus productos.
En la feria Mostrart se podrán encontrar gran variedad de puestos de exposición y venta textil, de madera, calzado, juguetes, cerámica, bisutería, joyería y mucho más. Todos los artículos están elaborados con técnicas artesanales y están avalados por cada obrador y la Asociación Galega de Artesáns.