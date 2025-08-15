Betanzos (A Coruña) se prepara para el lanzamiento del globo: este es el dispositivo

Medio centenar de personas, entre voluntarios, Protección Civil y Policía Local, velarán mañana por la seguridad de vecinos y visitantes a la hora del lanzamiento del globo de Betanzos, que un año más subirá a los cielos sobre la medianoche con motivo de las fiestas de San Roque, tal y como ha informado el ayuntamiento en un comunicado.

Este evento, que coincide con el 150 aniversario del Globo de San Roque, congregará a unas 50.000 personas en la plaza García Hermanos.



El Concello habilitará distintas zonas de aparcamiento, sobre todo en O Carregal y Bellavista. Habrá un dispositivo especial de tráfico y se cortará la circulación en el centro de la ciudad durante todo el día. Cruz Roja y Concello pondrán en marcha un servicio de localización de niños perdidos entre las 19:00 y las 01:00 en la plaza.

La verbena estará a cargo de la orquesta Ritmo, que comenzará a las 22:30. Dejará paso a las 23:30 al inicio de los preparativos para el lanzamiento del globo.



Habrá también un punto violeta municipal de información, que también estará el día 18 en la primera jira a Os Caneiros

Función do Voto



A las 19:30 se celebrará la Función do Voto a San Roque en la iglesia de Santo Domingo. Esta ceremonia, la más solemne de cuantas se celebran entre el 14 y el 25 de agosto y cuyo origen se remonta al 1416, convierte las Festas de Betanzos en las más antiguas de Galicia.

Una ofrenda que llevará a la alcaldesa, María Barral Varela, a arrodillarse ante San Roque.

Con ella, toda la corporación municipal, las representantes de las fiestas y la escuadra del Rexemento de Betanzos, la Policía Local, maceros y alguaciles que, al acabar el oficio religioso, regresarán a la casa consistorial mientras dentro de la iglesia, a los pies del patrón, con máximo cuidado y una vez cerradas las puertas, se realizará una última inspección al Globo de San Roque.

