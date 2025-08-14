Óscar Gilsanz, pregonero de las fiestas de Betanzos (A Coruña): "Dije que sí al momento"

Todavía sin morriña del fútbol, aunque sabe que la tendrá, Óscar Gilsanz aprovecha los últimos días de vacaciones para disfrutar de su Betanzos y de su familia sin la presión de tener que programar una pretemporada, preparar un partido o tener que descolgar el teléfono para acabar de convencer a un jugador de que fiche por su equipo.

Antes lo hizo en su Betanzos CF, ahora en Preferente Futgal y donde su hijo, a pesar de ser juvenil, está bajo el mando ya del primer equipo que dirige Claudio Corbillón. Posteriormente, le tocó tomar ese rol en clubes más modestos como el Laracha CF o Racing Club Villalbés.

Enrolado en las categorías inferiores del Dépor, fue campeón de España juvenil y logró el ascenso del Fabril a 2ª RFEF, acercándolo al profesionalismo. Una llamada de Fernando Soriano lo llevó al banquillo de su Dépor, que abandonó en junio, tras cumplir holgado un objetivo de la permanencia que, cuando se sentó por primera vez en ese banquillo en Cartagena, no era ni mucho menos claro.

De momento sin nuevos retos, será el pregonero de las fiestas de su Betanzos. De sus fiestas, de esas que vivía cuando era más pequeño de una manera muy diferente a ahora. "Para mi es un honor ser elegido pregonero, por todo lo que conlleva. Es un reconocimiento a la labor profesional pero sobre todo es que Betanzos te reconozca", explica en conversación con Quincemil.

"Fue muy emocionante y así me lo tomé. Le dije que si al momento" Óscar Gilsanz, pregonero de las fiestas de Betanzos

El proceso fue muy simple. "Estaba de vacaciones y fue un poco sorpresa. Me llamó la alcaldesa y me comunicó que me habían elegido pregonero y me preguntó qué me parecía. Le dije que sí, con mucho orgullo", comenta emocionado.

"Le dije que sí al momento"

Para Gilsanz, Betanzos es su lugar, no un lugar más. "Es toda una vida dedicada al fútbol, mucha de ella en Betanzos, fue muy emocionante y así me lo tomé. Le dije que sí al momento", manifiesta.

Las líneas maestras del pregón se las guarda para el momento de relatarlo, pero no puede evitar confesar que "irá lógicamente encaminado al deporte, al fútbol, a lo que he vivido yo entre el fútbol y Betanzos y todo el sentimiento que nos despiertan a los betanceiros estas fiestas".

"El globo lo sentimos como propio, e intentaremos transmitir esos sentimientos" Óscar Gilsanz, pregonero de las fiestas de Betanzos

Óscar Gilsanz reivindica todo el abanico de festejos, tanto los Caneiros como el Globo. "Los Caneiros lo engloba un poco todo, sobre todo es importante el crecimiento que ha tenido y el interés que despierta", comentó.

Sobre el globo, lo resume en una frase: "es un poco el sentimiento que tenemos, aparte del espectáculo que es evidentemente el lanzamiento y construcción del globo. Lo sentimos como propio, e intentaremos transmitir esos sentimientos".