Si te encantan las fresas, este barrio de A Coruña celebra una fiesta con degustación gratuita

El mes de agosto llega a su ecuador, pero la agenda de A Coruña todavía tiene mucho que ofrecer a vecinos y turistas. Si te encantan las fresas, el barrio de Eirís celebra este próximo martes, 19 de agosto, una fiesta con degustación gratuita.

Los vecinos de Eirís esperan con entusiasmo el inicio de la Fiesta de la Fresa. El evento pondrá en valor este apreciado producto gastronómico, además de ofrecer otras actividades festivas, como una fiesta de la espuma y una animada sesión vermú.

Así será la Fiesta de la Fresa 2025

Ricas en vitamina C y bajas en calorías, las fresas serán las grandes protagonistas de la fiesta. Para los amantes de esta fruta, se ofrecerá una degustación gratuita a las 19:00 horas, justo después de la apertura de la exposición dedicada a las fresas.

En esta ocasión, la Fiesta de la Fresa arrancará a las 12:00 horas con la actuación de la AC Folclórica Folerpas (12:00 horas) y una visita guiada a las eco-huertas municipales del barrio de Eirís 'Leira das Freces' (12:30 horas).

Al mediodía, se celebrará una divertida fiesta de la espuma junto a una animada sesión vermú. Por la tarde, el programa incluirá actuaciones de baile, partidos de fútbol masculino y femenino, y para cerrar, un concierto de Culimaia y una verbena con la orquesta Metrópolis.

Si no tienes planes para el próximo martes 18, no te puedes perder la Fiesta de la Fresa. La diversión y las risas están 100% garantizadas, así como una degustación gratuita de fresas a partir de las 19:00 horas. ¿Acaso te lo vas a perder?

A continuación, te detallamos la programación completa de la Fiesta de la Fresa 2025:

Por la mañana

A las 12:00 horas: Actuación de la AC Folclórica Folerpas

A las 12:30 horas: Visita guiada a las eco-huertas municipales de Eirís 'Leira das Freces'

A las 13:00 horas: Fiesta de la espuma

A las 14:00 horas: Sesión vermú con el dúo Élite

Por la tarde

A las 17:00 horas: Actuación del grupo de baile tradicional Donaire

A las 18:00 horas: Cascarillarte 'Contos de nenas grandes e pequenas', de A Tropa de Trapo

A las 18:00 horas: Partido de fútbol juvenil masculino Eirís SD - Relámpago de Elviña

A las 18:30 horas: Apertura de la exposición de fresas

A las 19:00 horas: Partido de fútbol femenino Eirís SD - Relámpago de Elviña

A las 19:00 horas: Degustación gratuita de fresas

A las 19:45 horas: Cascarillarte 'Zona en obras', de Brais das Hortas

Por la noche