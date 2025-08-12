Qué hacer en A Coruña hoy, martes 12 de agosto, por las Fiestas de María Pita 2025

Los eventos no detienen su ritmo durante una de las semanas claves de las Fiestas de María Pita. El día de hoy podremos disfrutar del homenaje a Sito Sedes que Los Satélites traerán hasta la plaza de María Pita.

Y, por supuesto, Viñetas desde o Atlántico presenta una nueva jornada -de mañana y tarde- plagada de firmas de autores, talleres infantiles, charlas y muchísimo más.

Conciertos de María Pita: Los Satélites

Continuamos con la semana de conciertos con un espectáculo en directo de la banda de Los Satélites, quienes traen hasta el escenario de la plaza de María Pita el homenaje a Sito Sedes 'el cantante eterno'. Será una emotiva cita musical que dará inicio a las 22:00 horas.

Inauguración del ciclo Cascarillarte

El día de hoy, martes 12, dará inicio el ciclo de teatro, arte, danza, cuentacuentos y muchísimo más que tiene como epicentro Campo da Leña. Si hay algo que todas estas funciones tienen en común es el humor, de ahí que este ciclo haya sido bautizado con el nombre de Cascarillarte.

Presentará un total de 16 espectáculos que tendrán lugar hasta el sábado 30 de agosto. Con este programa cultural y de ocio se pretende llevar las Fiestas de María Pita hasta los barrios coruñeses.

El ciclo de Cascarillarte se inaugurará a las 19:30 horas con el espectáculo de Rendos Pequeno: Charlatán Rodríguez.

Viñetas desde o Atlántico

Tras una intensa jornada de inauguración, continuamos el martes 12 con Viñetas desde o Atlántico, la celebración coruñesa más grande del mundo del cómic. La programación del día de hoy incluye una gran variedad de eventos para todo tipo de gustos y edades:

Por la mañana

Viñetas Rúa Banda Deseñada 11:00 horas Charla Con voz propia: historias del yo. Situación de las mujeres en el sector del cómic, con Marika Vila, Montse Mazorriaga y Sara Jotabé En colaboración con la Sectorial del Cómic

Viñetas Rúa Banda Deseñada 12:00 horas Presentación de A tese de Margot , por Alba Ceide y Óscar Losada En colaboración con Komic Librería

Viñetas Expo 12:00 horas Visita guiada a la exposición Castelao en BD, por Inacio e Iván Suárez En Palacio Municipal María Pita

Viñetas Mini 12:00 horas Taller de iniciación al fanzine . A partir de 6 años En colaboración con Autobán . Inscripción en el stand 19 En sala Palexco

Viñetas Rúa Banda Deseñada 13:00 horas Presentación de ¿Es una bruja? , por Raquel Gu En colaboración con Garbuix Books



Por la tarde

Viñetas Rúa Banda Deseñada 17:00 horas Firmas: Marika Vila, Montse Mazorriaga, Sara Jotabé, Don Rogelio J, Inacio e Iván Suárez

Viñetas Mini 18:00 horas Taller de cómic Elige (o no) tu propia aventura , por Diego Burdío . 8 a 16 años. En colaboración con GP Ediciones. Inscripción en el stand 5 En Sala Palexco

Viñetas Pro 18:30 horas Charla La internacionalización del cómic español , por la Sectorial del Cómic.El proyecto WILDCAT de ENCRE », con Alejandro V. Casasola Medina (presidente) y Emilio Gonzalo Mallo (secretario). En colaboración con la Sectorial del Cómic En la carpa RúaBD

Viñetas Pro 19:30 horas Charla Crowdfunding aplicado a la autoedición , por Jordi Bayarri En colaboración con Anillo de Sirio En la carpa RúaBD

Viñetas Pro 20:30 horas Presentación del proyecto Tebeos a Una , por Pedro Medina En colaboración con Fandogamia Editorial En la carpa RúaBD



Exposición gratuita As Festas de María Pita a través dos seus carteis

Con motivo de las fiestas de verano, el paseo del Obelisco de A Coruña acogerá una exposición temporal acerca de los diferentes carteles que han sido diseñados para las Fiestas de María Pita a lo largo de los años.

Se trata de un homenaje a todos aquellos artistas que han participado en la labor de darle vida a los carteles promocionales de las fiestas más icónicas de la ciudad herculina.

Feria de artesanía Mostrart

Del 1 hasta el 31 de agosto se podrá disfrutar de la feria de artesanía por excelencia de A Coruña: Mostrart. Diferentes artesanos y artesanas de Galicia y otros lugares de España se presentarán en las casetas del paseo de los Jardines de Méndez Núñez para la compraventa de sus productos.

En la feria Mostrart se podrán encontrar gran variedad de puestos de exposición y venta textil, de madera, calzado, juguetes, cerámica, bisutería, joyería y mucho más. Todos los artículos están elaborados con técnicas artesanales y están avalados por cada obrador y la Asociación Galega de Artesáns.