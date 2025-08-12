Ofrecido por:
Qué hacer en A Coruña hoy, martes 12 de agosto, por las Fiestas de María Pita 2025
Continuamos la semana con un día cargado de eventos. Tras la inauguración de Viñetas desde o Atlántico llega el turno del ciclo de espectáculos en la calle: Cascarillarte, que traerá el mejor humor a los barrios de A Coruña
Los eventos no detienen su ritmo durante una de las semanas claves de las Fiestas de María Pita. El día de hoy podremos disfrutar del homenaje a Sito Sedes que Los Satélites traerán hasta la plaza de María Pita.
Y, por supuesto, Viñetas desde o Atlántico presenta una nueva jornada -de mañana y tarde- plagada de firmas de autores, talleres infantiles, charlas y muchísimo más.
Conciertos de María Pita: Los Satélites
Continuamos con la semana de conciertos con un espectáculo en directo de la banda de Los Satélites, quienes traen hasta el escenario de la plaza de María Pita el homenaje a Sito Sedes 'el cantante eterno'. Será una emotiva cita musical que dará inicio a las 22:00 horas.
Inauguración del ciclo Cascarillarte
El día de hoy, martes 12, dará inicio el ciclo de teatro, arte, danza, cuentacuentos y muchísimo más que tiene como epicentro Campo da Leña. Si hay algo que todas estas funciones tienen en común es el humor, de ahí que este ciclo haya sido bautizado con el nombre de Cascarillarte.
Presentará un total de 16 espectáculos que tendrán lugar hasta el sábado 30 de agosto. Con este programa cultural y de ocio se pretende llevar las Fiestas de María Pita hasta los barrios coruñeses.
El ciclo de Cascarillarte se inaugurará a las 19:30 horas con el espectáculo de Rendos Pequeno: Charlatán Rodríguez.
Viñetas desde o Atlántico
Tras una intensa jornada de inauguración, continuamos el martes 12 con Viñetas desde o Atlántico, la celebración coruñesa más grande del mundo del cómic. La programación del día de hoy incluye una gran variedad de eventos para todo tipo de gustos y edades:
Por la mañana
-
Viñetas Rúa Banda Deseñada
- 11:00 horas
- Charla Con voz propia: historias del yo.
- Situación de las mujeres en el sector del cómic, con Marika Vila, Montse Mazorriaga y Sara Jotabé
- En colaboración con la Sectorial del Cómic
- 11:00 horas
-
Viñetas Rúa Banda Deseñada
- 12:00 horas
- Presentación de A tese de Margot, por Alba Ceide y Óscar Losada
- En colaboración con Komic Librería
- 12:00 horas
-
Viñetas Expo
- 12:00 horas
-
Visita guiada a la exposición Castelao en BD, por Inacio e Iván Suárez
-
En Palacio Municipal María Pita
-
- 12:00 horas
-
Viñetas Mini
- 12:00 horas
- Taller de iniciación al fanzine. A partir de 6 años
- En colaboración con Autobán. Inscripción en el stand 19
- En sala Palexco
- 12:00 horas
-
Viñetas Rúa Banda Deseñada
- 13:00 horas
- Presentación de ¿Es una bruja?, por Raquel Gu
- En colaboración con Garbuix Books
- 13:00 horas
Por la tarde
-
Viñetas Rúa Banda Deseñada
- 17:00 horas
- Firmas: Marika Vila, Montse Mazorriaga, Sara Jotabé, Don Rogelio J, Inacio e Iván Suárez
- 17:00 horas
-
Viñetas Mini
- 18:00 horas
-
Taller de cómic Elige (o no) tu propia aventura, por Diego Burdío. 8 a 16 años.
-
En colaboración con GP Ediciones. Inscripción en el stand 5
-
En Sala Palexco
-
- 18:00 horas
-
Viñetas Pro
- 18:30 horas
-
Charla La internacionalización del cómic español, por la Sectorial del Cómic.El proyecto WILDCAT de ENCRE», con Alejandro V. Casasola Medina (presidente) y Emilio Gonzalo Mallo (secretario).
-
En colaboración con la Sectorial del Cómic
-
En la carpa RúaBD
-
- 18:30 horas
-
Viñetas Pro
- 19:30 horas
- Charla Crowdfunding aplicado a la autoedición, por Jordi Bayarri
- En colaboración con Anillo de Sirio
- En la carpa RúaBD
- 19:30 horas
-
Viñetas Pro
- 20:30 horas
- Presentación del proyecto Tebeos a Una, por Pedro Medina
- En colaboración con Fandogamia Editorial
- En la carpa RúaBD
- 20:30 horas
Exposición gratuita As Festas de María Pita a través dos seus carteis
Con motivo de las fiestas de verano, el paseo del Obelisco de A Coruña acogerá una exposición temporal acerca de los diferentes carteles que han sido diseñados para las Fiestas de María Pita a lo largo de los años.
Se trata de un homenaje a todos aquellos artistas que han participado en la labor de darle vida a los carteles promocionales de las fiestas más icónicas de la ciudad herculina.
Feria de artesanía Mostrart
Del 1 hasta el 31 de agosto se podrá disfrutar de la feria de artesanía por excelencia de A Coruña: Mostrart. Diferentes artesanos y artesanas de Galicia y otros lugares de España se presentarán en las casetas del paseo de los Jardines de Méndez Núñez para la compraventa de sus productos.
En la feria Mostrart se podrán encontrar gran variedad de puestos de exposición y venta textil, de madera, calzado, juguetes, cerámica, bisutería, joyería y mucho más. Todos los artículos están elaborados con técnicas artesanales y están avalados por cada obrador y la Asociación Galega de Artesáns.