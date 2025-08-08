Si te gustan las sardinas, debes ir a esta fiesta de Galicia este sábado: come hasta que no puedas más

Nueva fiesta gastronómica en Galicia. El municipio de Malpica de Bergantiños (A Coruña) ya tiene todo listo para dar el pistoletazo de salida a su primera Fiesta de la Sardina.

Organizado por AC Campal, con la colaboración del Concello, el evento se celebrará este sábado 9 de agosto, en horario de 13:00 a 16:00 horas, en el paseo de la playa de Area Maior, justo en frente del bar Océano.

Come sardinas hasta reventar

Los vecinos de Malpica esperan con entusiasmo esta I edición de la Fiesta Gastronómica de la Sardina, una cita que pondrá en valor uno de los productos más apreciados del verano.

En bares, restaurantes y hogares de toda la región, la sardina es protagonista. Este delicioso pescado azul, además de ser muy sabroso, destaca por sus múltiples propiedades nutricionales.

Ahora, los vecinos de Malpica y turistas que se acerquen tendrán la oportunidad de disfrutar de una jornada festiva dedicada en exclusiva a la sardina, en un ambiente veraniego junto el mar.

De 13:00 a 16:00 horas, se servirán sardinas hasta agotar existencias. Todas las raciones tendrán precios populares, así que no hay excusa para no disfrutar de esta fiesta gastronómica.

Un pescado azul delicioso

La sardina es un pescado muy versátil que se puede preparar de diversas formas: a la parrilla, frita, en escabeche, al horno, en conserva. Por esto, es un ingrediente popular para platos tradicionales y recetas más elaboradas.

Es rica en ácidos grasos poliinsaturados omega-3 y en proteínas de alto valor biológico. Respecto a los minerales, el fósforo es el oligoelemento mayoritario.

Además, las sardinas son fuente de selenio, mineral que contribuye al mantenimiento de las uñas y el cabello. Entre las vitaminas se encuentran algunos del grupo B, como la B12, la B2, la niacina y la riboflavina.

"Las sardinas contienen también cantidades significativas de vitamina D, la cual contribuye a la absorción y utilización normal del calcio y el fósforo", explica la Fundación Española de la Nutrición.