Qué hacer en A Coruña hoy, jueves 7 de agosto, por las Fiestas de María Pita 2025
Nos acercamos al fin de semana, continuando con la programación del Festival Noroeste Estrella Galicia, que durante esta nueva jornada presentará al artista compostelano Mondra, quien se subirá a los escenarios de la plaza de María Pita para hacer cantar a todo el público su álbum De Ronda
Tras las dos grandes presentaciones que tuvieron lugar ayer, continuamos la semana con varios eventos que se van sumando a la lista de planes que podemos apuntar en nuestras agendas.
Por un lado, el Festival Noroeste presentará sonados nombres del panorama musical gallego, como Mondra, Komodo o Candela Liste, entre otros. Por otro lado, el XL Certamen de Habaneras continuará con su segunda jornada en el Teatro Colón.
Festival Noroeste Estrella Galicia: Mondra, Komodo y Candela Liste
El día de hoy, jueves 7 de agosto, el Festival Noroeste Estrella Galicia celebra su segundo día de conciertos. Tras una inauguración por todo lo alto, este evento musical continuará presentando sus citas musicales hasta el domingo 10.
Estos son los horarios, localizaciones y artistas que actuarán durante esta segunda jornada del festival:
Plaza de María Pita
- 21:00 horas - Queralt Lahoz
- 22:45 horas - Mondra
Campo da Leña
- 13:00 horas - Komodo
- 22:00 horas - Hermana Furia
- 00:00 horas - Battosai
Praza Azcárraga
- 14:00 horas - Candela Liste
- 20:00 horas - P.P. Arnold
- 23:00 horas - Tito Ramírez
C. de Santo Antón
- 19:00 horas - Ballaké Sissoko & Piers Faccini
XL edición del Certamen de Habaneras
Continuamos celebrando la 40.ª edición del Certamen de Habaneras con su segunda jornada de actuaciones.
El día de hoy, jueves 7, las actuaciones se volverán a celebrar en el Teatro Colón a partir de las 16:30 horas. La lista de agrupaciones que participarán ya ha sido confirmada:
- Vocal EntrElas
- Coral Polifónica Sporting Club Casino
- Coro de Cámara Ludus Tonalis
- Coral Polifónica Canticorum
Feria del libro
Continuamos con la programación de la Feria del Libro. Algunas actividades destacadas de su séptimo día son la presentación-recital de Cereixas roubadas del grupo Comadres das Letras a las 19:15 horas; y la narración oral adulta de Bailen as vellas. Os contos das cereixas, que tendrá lugar a las 20:00 horas y será presentado por Atenea García y Vero Rilo.
También se podrá visitar las diferentes casetas de compraventa de libros. No te olvides de consultar los horarios y lugares en los que diferentes autores firmarán sus obras.
Exposición gratuita As Festas de María Pita a través dos seus carteis
Con motivo de las fiestas de verano, el paseo del Obelisco de A Coruña acogerá una exposición temporal acerca de los diferentes carteles que han sido diseñados para las Fiestas de María Pita a lo largo de los años.
Se trata de un homenaje a todos aquellos artistas que han participado en la labor de darle vida a los carteles promocionales de las fiestas más icónicas de la ciudad herculina.
Feria de artesanía Mostrart
Del 1 hasta el 31 de agosto se podrá disfrutar de la feria de artesanía por excelencia de A Coruña: Mostrart. Diferentes artesanos y artesanas de Galicia y otros lugares de España se presentarán en las casetas del paseo de los Jardines de Méndez Núñez para la compraventa de sus productos.
En la feria Mostrart se podrán encontrar gran variedad de puestos de exposición y venta textil, de madera, calzado, juguetes, cerámica, bisutería, joyería y mucho más. Todos los artículos están elaborados con técnicas artesanales y están avalados por cada obrador y la Asociación Galega de Artesáns.