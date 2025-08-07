Qué hacer en A Coruña hoy, jueves 7 de agosto, por las Fiestas de María Pita 2025

Tras las dos grandes presentaciones que tuvieron lugar ayer, continuamos la semana con varios eventos que se van sumando a la lista de planes que podemos apuntar en nuestras agendas.

Por un lado, el Festival Noroeste presentará sonados nombres del panorama musical gallego, como Mondra, Komodo o Candela Liste, entre otros. Por otro lado, el XL Certamen de Habaneras continuará con su segunda jornada en el Teatro Colón.

Festival Noroeste Estrella Galicia: Mondra, Komodo y Candela Liste

El día de hoy, jueves 7 de agosto, el Festival Noroeste Estrella Galicia celebra su segundo día de conciertos. Tras una inauguración por todo lo alto, este evento musical continuará presentando sus citas musicales hasta el domingo 10.

Estos son los horarios, localizaciones y artistas que actuarán durante esta segunda jornada del festival:

Plaza de María Pita

21:00 horas - Queralt Lahoz

22:45 horas - Mondra

Campo da Leña

13:00 horas - Komodo

22:00 horas - Hermana Furia

00:00 horas - Battosai

Praza Azcárraga

14:00 horas - Candela Liste

20:00 horas - P.P. Arnold

23:00 horas - Tito Ramírez

C. de Santo Antón

19:00 horas - Ballaké Sissoko & Piers Faccini

XL edición del Certamen de Habaneras

Continuamos celebrando la 40.ª edición del Certamen de Habaneras con su segunda jornada de actuaciones.

El día de hoy, jueves 7, las actuaciones se volverán a celebrar en el Teatro Colón a partir de las 16:30 horas. La lista de agrupaciones que participarán ya ha sido confirmada:

Vocal EntrElas

Coral Polifónica Sporting Club Casino

Coro de Cámara Ludus Tonalis

Coral Polifónica Canticorum

Feria del libro

Continuamos con la programación de la Feria del Libro. Algunas actividades destacadas de su séptimo día son la presentación-recital de Cereixas roubadas del grupo Comadres das Letras a las 19:15 horas; y la narración oral adulta de Bailen as vellas. Os contos das cereixas, que tendrá lugar a las 20:00 horas y será presentado por Atenea García y Vero Rilo.

También se podrá visitar las diferentes casetas de compraventa de libros. No te olvides de consultar los horarios y lugares en los que diferentes autores firmarán sus obras.

Exposición gratuita As Festas de María Pita a través dos seus carteis

Con motivo de las fiestas de verano, el paseo del Obelisco de A Coruña acogerá una exposición temporal acerca de los diferentes carteles que han sido diseñados para las Fiestas de María Pita a lo largo de los años.

Se trata de un homenaje a todos aquellos artistas que han participado en la labor de darle vida a los carteles promocionales de las fiestas más icónicas de la ciudad herculina.

Feria de artesanía Mostrart

Del 1 hasta el 31 de agosto se podrá disfrutar de la feria de artesanía por excelencia de A Coruña: Mostrart. Diferentes artesanos y artesanas de Galicia y otros lugares de España se presentarán en las casetas del paseo de los Jardines de Méndez Núñez para la compraventa de sus productos.

En la feria Mostrart se podrán encontrar gran variedad de puestos de exposición y venta textil, de madera, calzado, juguetes, cerámica, bisutería, joyería y mucho más. Todos los artículos están elaborados con técnicas artesanales y están avalados por cada obrador y la Asociación Galega de Artesáns.