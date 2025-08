Qué hacer en A Coruña hoy, martes 5 de agosto, por las Fiestas de María Pita 2025

Pikete - No podía faltar la representación gallega. Otro de los protagonistas de este concierto será Beauty Pikete , el joven trapero gallego que ha venido para quedarse. Destacamos su nuevo tema con Maisak: Periódico de ayer.

Paula Koops - Tras su parada en el Atlantic Pride de este año, esta nueva artista repite cita en la ciudad herculina. Volverá a enamorar a todos los coruñeses con sus temas como Me he colgado de mi ex, línea 7 o