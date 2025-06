El mercado medieval más esperado cerca de A Coruña vuelve en julio (y puedes llegar en autobús)

El primer mercado medieval del área de A Coruña ya tiene fecha: desde el viernes 3 hasta el domingo 6 de julio se celebra el Mercado Templario do Burgo do Faro, en Culleredo, con una programación de lo más espectacular en la que el espíritu y la esencia del medievo no faltarán.

El Mercado do Templario do Burgo, que se celebrará en el Paseo Marítimo do Burgo, es uno de los eventos más esperados del verano en Culleredo, pues es la oportunidad ideal de sumergirse en la época medieval con un ambiente único y una recreación histórica tan cuidada como impresionante.

Todo lo que debes saber sobre el Mercado Templario do Burgo

Imagen de archivo de una feria medieval Shutterstock

Este 2025 el mercado comenzará el jueves 3 de julio a partir de las 17:00 horas, aunque la "Inauguración Oficial do Mercado Templario 2025" será a las 20:30 horas. Desde este momento, la zona se convertirá en un escenario sin igual repleto de fuego, pasacalles, batucadas, actuaciones musicales, espectáculos teatrales, humor, bufones, zancudos y criaturas mitológicas.

Si quieres revivir el ambiente de los mercados medievales que se celebraban en el siglo XII , no te pierdas esta cita a 10 minutos de A Coruña. Además, decenas de puestos de artesanía y alimentación completarán la oferta, permitiendo a los visitantes descubrir productos únicos y disfrutar de propuestas gastronómicas con sabor a otras épocas.

Todos los días habrá un espacio abierto de juegos infantiles y atracciones ecológicas para que los más pequeños se lo pasen en grande en un ambiente de lo más acogedor y respetuoso. Así, visitar el Mercado de O Burgo es el plan perfecto para vivir en familia el primer fin de semana de julio.

Tras la inauguración del jueves, el resto de días todo estará listo a partir de las 11:00 horas para ofrecer a los interesados el mejor ambiente medieval. Durante el viernes 4, sábado 5 y domingo 6 te encontrarás con diferentes actuaciones ambientadas en el medievo que serán pura magia.

De esta forma, el Mercado Templario de O Burgo no dejará a nadie indiferente: trapecistas, bufones, duendes, batucadas, zancudos y seres mitológicos recorrerán el paseo marítimo sorprendiendo a grandes y pequeños con espectáculos maravillosos.

Además, conviene resaltar que todo ello estará acompañado por una banda sonora muy especial, con música en directo y actuaciones que pondrán ritmo a cada rincón del paseo marítimo durante cuatro días inolvidables.

Consulta la programación completa en la web del concello. No obstante, desde el concello avisan de que "os horarios poden variar pola climatoloxía e o público asistente", por lo que conviene estar atentos a posibles modificaciones en la programación si el tiempo no acompaña.