Si eres amante del queso, tienes que ir a este pueblo de Galicia este sábado: degustaciones y conciertos gratis

El queso de Arzúa no necesita presentaciones. Es uno de los más populares y apreciados en Galicia. Es un queso muy cremoso, de sabor suave y equilibrado que combina muy bien con todos los sabores, por lo que resulta ideal para acompañar con carnes o verduras. No obstante, otra opción es degustarlo sin acompañantes para disfrutar al máximo de su sabor.

Web Festa do Queixo de Arzúa. La Festa do Queixo de Arzúa (A Coruña) celebra su 50 aniversario: programación completa

Si eres amante del queso, tienes que ir a Arzúa este fin de semana. Este municipio coruñés ya tiene todo listo para su emblemática Festa do Queixo, que este 2025 cumple su 50 aniversario, con una extensa programación que incluye concurso de tapas y petiscos, degustaciones y conciertos gratuitos, animación en las calles y talleres de artesanía, entre otras actividades.

Festa do Queixo de Arzúa 2025

El evento se celebrará los días 14, 15 y 16 de marzo, arrancando mañana viernes a las 18:00 horas con el tradicional concurso de tapas en los diferentes establecimientos de hostelería de Arzúa. Los visitantes podrán pasarse por todos ellos para probar las propuestas, que posteriormente serán evaluadas por el jurado.

Al día siguiente, el sábado 15, habrá animación en la calle entre las 11:30 y 13:30 horas con Luar nas Augas y entre las 19:00 y 20:30 horas con A Parulla do Ulla. Arzúa celebrará a lo grande el 50 aniversario de la Festa do Queixo con varios conciertos gratuitos de grandes referentes del panorama nacional y regional como Xoel López y The Rapants. Estos son los horarios:

Sábado, 15 de marzo

A las 20:30 horas: Capital Voskov

Capital Voskov A las 21:15 horas: Mondra

Mondra A las 22:45 horas: Xoel López

Xoel López A las 00:20 horas: Cariño

Cariño A las 01:50 horas: The Rapants

Domingo, 16 de marzo

De 10:30 a 14:00 horas: Os Bregadiers (animación en la calle)

Os Bregadiers (animación en la calle) De 12:30 a 14:00 horas: Brassica Rapa (animación en la calle)

Brassica Rapa (animación en la calle) A las 12:30 horas: O Son de Arzúa

O Son de Arzúa A las 18:00 horas: Os Melidaos

Os Melidaos A las 19:15 horas: A Parrulla do Ulla

Más allá de los conciertos y talleres, la programación de la Festa do Queixo de Arzúa combina la tradición con la innovación gastronómica a través de degustaciones gratuitas, catas guiadas, showcookings con chefs reconocidos o ventas de productos locales. De su feria está prohibido marcharse sin probar algunos de los quesos más representativos de Galicia.

Cinco décadas de la Festa do Queixo de Arzúa

Festa do Queixo de Arzúa 2025. Web Festa do Queixo de Arzúa.

No hay duda que Galicia es tierra de quesos. La Festa do Queixo de Arzúa nació hace ya cinco décadas, en el año 1975, y desde entonces nunca ha fallado. Esta cita gastronómica, declarada de Fiesta de Interés Turístico, sirve para celebrar, promocionar y exponer un producto local elaborado a partir de leche de vaca y fermentos lácticos.

Solo en 2024, se vendieron más de 5 millones y medio de quesos con etiqueta Denominación de Origen Protegida Arzúa-Ulloa. Y, según datos de Turismo de Galicia, alrededor de 100.000 unidades fueron vendidas durante la Festa do Queixo.