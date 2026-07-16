Las mejores playas para ver el Mar de Ardora este verano: el fenómeno natural, e imprevisible, que ilumina el mar

Mar de Ardora en la playa de A Lanzada, a 15 de julio de 2026, en Pontevedra, Galicia (España). Elena Fernández - Europa Press

Todos los veranos llama la atención un fenómeno natural que tiñe el mar de las playas de Galicia de un azul hipnótico: el Mar de Ardora. Se suele dar entre los meses de julio y septiembre, aunque no se sabe cuándo ni en dónde va a ocurrir. Solo los más suertudos han tenido la suerte de presenciarlo e incluso de bañarse creando a su alrededor un halo luminiscente.

Ocurre en aquellos lugares que cuentan con poca contaminación lumínica, como diferentes playas de la Costa da Morte, en A Coruña, o diversos arenales en la zona de las Rías Baixas. Te presentamos algunas de las mejores playas donde, quizá, puedes tener la suerte de ver este espectáculo natural.

El Mar de Ardora, un espectáculo natural

Mar de Ardora en la costa de Sada Jaime Agullo

En la costa de Galicia tiene lugar uno de los fenómenos naturales más sorprendentes que pueden contemplarse en Galicia: el Mar de Ardora. Durante las noches de verano algunas playas gallegas se iluminan con un intenso resplandor azul cuando el agua se mueve, creando una imagen que parece sacada de un cuento.

Su origen tiene una explicación científica. Rosa Figueroa, directora del Centro Oceanográfico de Vigo e investigadora científica experta en microalgas, ya explicó en una ocasión a Quincemil que "se trata de una reacción química que se produce con el movimiento del agua y lo vemos porque hay una acumulación muy alta de estas microalgas, una densidad celular muy elevada", una reacción similar a la que ilumina a las luciérnagas.

Su aparición depende de varios factores, como la temperatura del agua, la concentración de microorganismos y la escasa contaminación lumínica. Por ello, resulta imposible predecir con exactitud cuándo y dónde podrá observarse, lo que lo convierte en algo súper único y especial.

Aunque disfrutar de este fenómeno depende de tu suerte, sí que existen ciertas playas en las que suele verse con mayor asiduidad.

Playas de Galicia para ver el Mar de Ardora este verano

Mar de Ardora en la playa de Estorde Turismo de Cee

Las mejores zonas para disfrutar de este espectáculo suelen ser playas de A Costa da Morte.

Algunos de los lugares más conocidos son la playa de Carnota, la más larga de Galicia con 7 kilómetros de longitud; la playa de Estorde, en Cee, un arenal de 350 metros de largo y 30 de ancho entre Corcubión y Fisterra; la playa de Rebordelo, en Cabana de Bergantiños, la playa de Nemiña, en Muxía, y la playa de Balarés, en Ponteceso.

También se ha observado en otros puntos de la provincia coruñesa, como ha ocurrido recientemente en el entorno y el puerto de Sada.

Además, la provincia de Pontevedra también es otra zona perfecta en la que disfrutar de este fenómeno. En concreto, destacan la playa de Figueiras, en las Islas Cíes o la playa de A Lanzada, entre Sanxenxo y O Grove. En el vídeo se ve el Mar de Ardora en la popular playa de Silgar, situada en Sanxenxo, probablemente el municipio más turístico de Galicia.