El pueblo costero ideal para recorrer a pie calles de cuento y comer a reventar: tiene un santuario del siglo XVIII

Galicia es un paraíso durante todo el año, pero son muchos los que deciden visitar esta tierra durante los meses de verano atraídos por sus buenas temperaturas, sus paisajes de ensueño y las fiestas que se celebran en todos y cada uno de sus municipios.

Una de estas localidades destacadas es Muxía (A Coruña), una villa costera que destaca por su exquisita gastronomía, sus atardeceres, sus fiestas populares y también por el Santuario da Barca de Muxía, uno de los más afamados de Galicia.

Los paisajes y atardeceres de Muxía

Vistas desde el mirador Monte do Facho Concello de Muxía Muxía

El paisaje de Muxía destaca por su perfecta combinación de costa, monte y ríos, que forman algunos de los espacios naturales más emblemáticos del municipio. Uno de los mejores lugares para disfrutar de las vistas es el mirador del Monte Facho de Lourido, un monte de 312 metros de altitud.

Desde este punto se obtiene una panorámica espectacular de buena parte de la Costa da Morte, con vistas desde el Cabo Vilán hasta el Cabo Touriñán, la ría de Camariñas y varias playas del entorno.

En el interior también se encuentran lugares de gran interés natural, como las Caldeiras do río Castro, donde el río forma una cascada y varias pozas naturales.

Cascada y piscinas naturales en el concello de Muxía (A Coruña) concellomuxia.com

En este espacio se localizan, además, la capilla de Santo Outel de O Castro, una pequeña ermita construida en 1660, y una pequeña área recreativa, lo que lo convierte en un lugar ideal para el verano.

Otro espacio destacado es el paseo fluvial del río Negro, situado en Muiños, en la parroquia de Moraime. El recorrido discurre junto al río y permite observar diecisiete molinos restaurados que conservan el patrimonio tradicional del municipio. El paseo termina en la playa de Area Maior-Os Muiños.

Las playas de Muxía también merecen una visita obligada. Nemiña es una de las más conocidas por su amplitud y por las condiciones para la práctica de surf, mientras que la playa de Lourido ofrece un ambiente más tranquilo.

El santuario del siglo XVIII

Santuario Virxe da Barca turismo.gal

El Santuario da Virxe da Barca es uno de los lugares de peregrinación y devoción mariana más emblemáticos de Galicia. Aunque el templo actual fue construido en 1719 y reformado posteriormente, sus orígenes se remontan a una pequeña ermita del siglo XII, vinculada al Camino de Santiago y a los peregrinos que prolongaban su ruta hasta la Costa da Morte.

"El historiador José Enrique Rivadulla Porta sitúa su fundación en el siglo XII, con las primeras referencias documentales en el año 1544, donde ya se mencionaba una capilla preexistente", informan desde la web oficial de la Romería da Barca de Muxía.

Su planta es de cruz latina y su fachada destaca por las dos torres añadidas en 1958. "En su interior alberga los sepulcros de los condes de Maceda, quienes financiaron la obra, y varios retablos, uno de ellos obra de Miguel de Romay", indican desde Turismo de Galicia.

La tradición relata que la Virgen se apareció al apóstol Santiago sobre una barca de piedra. Como recuerdo de este milagro permanecen las conocidas Piedras del Milagro: la Pedra de Abalar (oscilar), la Pedra dos Cadrís (riñones), la Pedra dos Namorados (enamorados) y la Pedra do Temón (timón).

Cada año, el santuario acoge una multitudinaria romería dedicada a la Virgen da Barca, una celebración que mantiene vivas las tradiciones religiosas y marineras de Muxía. Tradicionalmente se celebra el fin de semana posterior al 8 de septiembre y está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 1989.

Su exquisita gastronomía

La gastronomía de Muxía se caracteriza por su cocina tradicional y variada basada especialmente en productos del mar y del campo. En relación a los pescados y mariscos, destacan algunos platos de lubina, merluza, congrio, percebes, centollos, nécoras, calamares… Realizados en cualquiera de sus formas, ya sea a la plancha, caldereta, al horno...

Aunque no es un plato que apetezca tomar en verano, en Muxía también es muy típico el lacón con grelos, un manjar de la gastronomía gallega que suele comerse desde octubre/noviembre hasta la celebración del Carnaval.

Por supuesto, en este municipio también tendrás la suerte de degustar diferentes tipos de empanadas gallegas, como la de bacalao, carne, berberechos, pulpo, bonito... un sinfín de opciones para todos los paladares.