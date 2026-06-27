La ruta que recorre la costa atlántica y es perfecta para desconectar: 19 kilómetros de paisajes increíbles

Galicia es un lugar que se ha ganado su buena fama a pulso gracias a su gastronomía, su belleza o su increíble cultura tradicional. Es una región en la que puedes disfrutar tanto de escapadas de relax, ya sea en un spa con todas las comodidades o en una cabaña en el bosque, así como de rutas de senderismo con panorámicas que te dejarán sin palabras.

Uno de estos senderos es la Ruta Litoral de Camariñas (A Coruña), galardonada de nuevo como Sendero Azul, que reconoce y promueve su conservación, recuperación y puesta en valor. Se trata de un camino de 19 kilómetros de longitud que comienza en la parroquia de Camelle.

Una ruta costera con paisajes de ensueño

Ruta Litoral de Camariñas guia.turismocamarinas.net

La Ruta del Litoral de Camariñas es una experiencia que permite descubrir la esencia más auténtica de la Costa da Morte. A lo largo de sus 19 kilómetros, este sendero recorre algunos de los paisajes más espectaculares de playas vírgenes y una naturaleza que conserva gran parte de su estado original.

El itinerario comienza en Camelle, junto al singular museo dedicado a Manfred Gnädinger, el artista conocido como "Man de Camelle", y avanza siguiendo la línea de costa hasta llegar al histórico Castillo del Soberano de Camariñas.

Durante el recorrido, el océano Atlántico será tu principal compañero de ruta, dando pie a diferentes playas que irán apareciendo unas tras otras, algunas pequeñas calas preciosas, y una panorámica espectacular muy difícil de ver en otros lugares.

Ruta Litoral de Camariñas Senderos Azules

La ruta atraviesa espacios incluidos en la Red Natura 2000, un reconocimiento que refleja el enorme valor ambiental de esta zona. Y es que además de sus paisajes, destaca por su riqueza ornitológica, convirtiéndose en un lugar privilegiado para observar aves y disfrutar de la tranquilidad que ofrece un entorno protegido.

Uno de los grandes atractivos del camino son sus playas de arena fina y agua cristalina, muchas de ellas prácticamente vírgenes. Arenales como los de Reira, Santa Mariña, Arou, Camelle o Trece te dejarán sin palabras.

Aunque se trata de una ruta de dificultad media, es accesible para la mayor parte de senderistas, sobre todo si acostumbras a hacer rutas. Solo presenta dos ascensos leves. Por un lado, el de la subida a Monte Branco (200 metros), y el segundo hasta el Cabo Vilán y su faro, en el desvío señalizado de 500 metros.

Cabo Vilán, en Camariñas guia.turismocamarinas.net

Estos son los puntos de especial interés de esta ruta que recomienda el propio concello de Camariñas:

Camelle. Museo de Man

Arou

Puerto de Santa Mariña

Duna Monte Branco

Mirador playa de Trece

Vistas Monte Branco y Trece

Cabo Tosto/Cementerio de los Ingleses

Piedra de los Enamorados

Foso dos Lobos

Piedra del Oso

Mámoa de Reira

Ensenada Arneliña

Faro Vilán/Vilán de Fora

Coidal das Castañas

Ermita Virgen del Monte

Playa de Lago

Camariñas

Así, si eres de las personas a las que les gusta realizar rutas con amigos o familiares, apunta en tu lista la Ruta del Litoral de Camariñas, porque te aseguramos que estará entre tus favoritas.