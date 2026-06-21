El pueblo perfecto para visitar en verano: tiene un castillo construido sobre un castro del siglo I

Galicia posee un gran patrimonio histórico y cultural que, además de su impresionante belleza natural, la convierte en un destino muy interesante para conocer y de descubrir en profundidad. Muchos de sus municipios albergan construcciones con miles de años de historia que reflejan la riqueza de su pasado.

Uno de estos lugares es el Castillo de Castrodouro, situado en la parroquia de Castro, en el municipio de Alfoz (Lugo). Esta fortaleza fue edificada sobre un antiguo castro romanizado del siglo I d.C. En la actualidad, de ese castillo solo se conserva la estructura exterior de la Torre de Homenaje. Hoy acoge la Oficina de Turismo de Alfoz, una sala museo y una sala de exposiciones.

Así es la historia del Castillo de Castrodouro

Castillo de Castrodouro, en el municipio de Alfoz (Lugo) amarinalucense.gal

El Castillo de Castrodouro es uno de los monumentos más representativos de la comarca de A Mariña Central y un destacado ejemplo de riqueza histórica de Galicia. Su construcción se levanta sobre un antiguo asentamiento castreño romanizado cuyos orígenes se remontan al siglo I d.C., lo que demuestra la importancia estratégica de este lugar.

De esa fortaleza solo se conserva en la actualidad la estructura exterior de la Torre del Homenaje, una construcción de planta cúbica realizada en granito y organizada en tres alturas. A pesar de todas las transformaciones que vivió a lo largo de los siglos, continúa siendo el elemento protagonista del conjunto.

Su arquitectura refleja el carácter defensivo del edificio: "La planta baja tiene como acceso una puerta arqueada flanqueada por dos ventanas xeminadas. En los pisos superiores hay una fila de tres ventanas xeminadas en cada uno", indican desde Turismo de Galicia.

La historia del castillo está vinculada a la evolución política y religiosa del territorio. En el siglo IX una familia procedente de la Meseta, apoyada por la monarquía asturiana, fundó en este lugar un monasterio familiar que quedó bajo la influencia de la diócesis de San Martiño de Mondoñedo.

Castelo de Castrodouro concellodealfoz.com

El enclave fue fortalecido y adquirió una creciente relevancia. En 1220, el rey Alfonso IX otorgó al Castro de Ouro el título de villa y un amplio alfoz, favoreciendo su desarrollo y consolidando su importancia dentro de la organización territorial del reino.

En el siglo XV, la fortaleza pasó a formar parte del patrimonio del Mariscal Pardo de Cela a través de su matrimonio con Isabel de Castro. Tras la muerte del noble, el castillo regresó a manos de la diócesis mindoniense, que lo convirtió en residencia episcopal. Esta función se mantuvo hasta el siglo XVII, cuando el edificio fue abandonado.

A finales del siglo XIX, el inmueble pasó a depender del Ayuntamiento, que impulsó diversas actuaciones para su conservación y lo destinó durante gran parte del siglo XX a Casa Consistorial y sede del Juzgado Municipal. Gracias a su valor histórico y patrimonial, obtuvo protección legal en 1949 y fue declarado Bien de Interés Cultural en 1994.

Hoy en día, el Castillo de Castro de Ouro continúa siendo un referente cultural para Alfoz, albergando en su interior la Oficina de Turismo, una sala museo y espacios expositivos.

La iglesia de San Salvador

El Castillo de Castrodouro y la Iglesia de San Salvador turismo.gal

La iglesia de San Salvador data del siglo XV. Ubicada en el centro del castro, justo enfrente al Castillo de Castrodouro, pasó de ser la capilla de este a ser la iglesia parroquial.

Tiene una nave cubierta de madera, arco triunfal de medio punto, capilla mayor cuadrada y cubierta a cuatro aguas. A su lado está la sacristía y un pórtico. La fachada principal tiene una puerta adintelada y espadaña de dos cuerpos y tres vanos.

En la capilla mayor llama la atención un fresco del siglo XV que representa a la Piedad con las figuras laterales de san Juan, María Magdalena y una calavera.

Los veranos en Alfoz

Una de las citas más destacadas de los veranos en Alfoz es la celebración de su Mercado Medieval, que todos los años tiene lugar el tercer fin de semana de julio. Este 2026 tendrá lugar su edición XXVI, pero el concello todavía no ha avanzado nada de su programación.

En él, decenas de artesanos exhiben y venden sus productos. También se realizan actuaciones y espectáculos en directo, una cena medieval con un menú histórico y varias actividades que, durante días, reúnen a vecinos y visitantes.