El refugio de Jesús Calleja declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco: "Soy feliz cuando ruedo aquí"

Jesús Calleja es un auténtico icono de la aventura en España. Entre sus hitos más destacados figuran la coronación del Everest y la conquista de las Siete Cumbres. Además, recientemente se convirtió en el primer español no astronauta en viajar al espacio.

A pesar de haber viajado por todo el mundo, el naturalista y presentador de televisión sigue encontrando en su tierra natal, León, algunos de sus lugares predilectos. Uno de ellos es Las Médulas, un enclave declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1997.

La mayor mina de oro a cielo abierto de la época romana

Con el programa Volando Voy, emitido en Cuatro, Jesús Calleja ha grabado recientemente uno de sus episodios en Las Médulas. "Soy feliz cuando ruedo aquí, en mi tierrina. ¿No es una pasada Las Médulas? Tenéis que venir, ha reverdecido todo y está que da gusto", señalaba en Instagram.

Durante esta escapada, el presentador de televisión tuvo la oportunidad de contemplar Las Médulas tras los graves incendios registrados el verano pasado, que dejaron parte del paisaje afectado.

Ahora, casi un año después, Jesús Calleja se ha adentrado en lo que está considerada la mayor mina de oro a cielo abierto de la época romana, declarada también Bien de Interés Cultural (BIC), para darla a conocer a todos sus seguidores.

Enclavada en la comarca del Bierzo, Las Médulas constituyen uno de los enclaves naturales y culturales más emblemáticos de España. A un paso de la frontera con Galicia, este lugar destaca por sus enormes pináculos rojizos que emergen entre un manto verde.

La huella del pueblo romano sigue muy presente, ya que explotaron la zona para el aprovechamiento de las riquezas naturales, especialmente el oro y la plata, abundantes en las proximidades de los afluentes del río Sil.

Para la extracción de estos recursos utilizan un antiguo sistema denominado 'Ruina Montium', que canalizaba el agua de los riachuelos de la montaña y, posteriormente, los embalsaba en la parte superior de la explotación, haciendo que la propia fuerza hidráulica del agua deshiciese la montaña y arrastrase las tierras auríferas hasta los lavaderos.

El sistema hidráulico de Las Médulas está considerado uno de los más espectaculares del mundo. La explotación se mantuvo durante un siglo, hasta que dejó de ser rentable; hoy en día, este enclave constituye uno de los paisajes más bellos de la provincia de León.

5 rutas de senderismo en Las Médulas

Las Médulas (León), Patrimonio de la Humanidad desde 1997.

Una de las mejores formas de conocer Las Médulas es a través de sus rutas de senderismo, entre ellas la Senda Perimetral, la más extensa y completa, con un recorrido circular de 14,5 kilómetros que discurre por algunos puntos emblemáticos, como el lago de Carucedo.

Equipado con bancos para descansar y paneles informativos, este lugar forma parte de la ZEPA de los Montes Aquilanos y en ella se pueden observar aves, como el somormujo, el zampullín, el porrón y el ánade real, entre otras.

Para aquellos visitantes que quieran realizar un recorrido más corto, existen varias opciones, entre ellas la Senda de las Valiñas, la de Reirigo y la del Lago Sumio. Merece una mención especial la Senda de los Conventos, que conecta el Aula Arqueológica de Las Médulas con el pueblo de Orellán.

Galería de Orellán Turismo de Castilla y León

En sus alrededores se encuentra la Galería de Orellán, un antiguo conducto cuya función era la de transportar el agua por el interior de la montaña con la intención de reventarla, y un mirador con las vistas más increíbles de la zona.

A 979 metros de altitud, las vistas desde el mirador de Reirigo también están garantizadas, mientras en Chao de Maseiros se percibe tanto la grandeza de las Médulas como las huellas de la antigua explotación de oro.