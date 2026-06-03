Ni Riazor ni Rodas: esta es la única playa del Atlántico con Bandera Azul desde hace casi 40 años

Galicia cuenta con un total de 118 playas galardonadas con la Bandera Azul. Mientras algunos arenales han obtenido recientemente esta distinción, otros acumulan varias décadas desde que la recibieron por primera vez.

De hecho, la playa de Bastiagueiro, en Oleiros (A Coruña), es la única del Atlántico que cuenta con Bandera Azul de forma ininterrumpida desde 1987. En España, solo siete playas han mantenido esta distinción desde su creación, y Bastiagueiro es una de ellas.

La única playa del Atlántico con Bandera Azul desde 1987

Bastiagueiro, al igual que las demás playas del municipio, dispone de una calidad de agua excelente para el baño y de todos los servicios necesarios (servicio de socorrismo, aseos, duchas, parking, etc.) para disfrutar del arenal con seguridad.

Rodeada de parques y numerosas instalaciones públicas, la playa de Bastiagueiro es un lugar maravilloso para la convivencia, el ocio y el deporte durante todo el año. De hecho, acuden numerosos surfistas para disfrutar de sus olas.

También es ideal para la práctica de windsurf, bodyboard y otros deportes acuáticos.

Dos surfistas en la playa de Bastiagueiro, en Oleiros (A Coruña) Shutterstock

Bastiagueiro es una playa abierta de 580 metros de largo por 100 metros de ancho y arena fina. Se encuentra a 10 kilómetros de distancia de A Coruña y dispone de servicio de transporte público, además de accesos adaptados para personas con movilidad reducida.

Hace ya casi 40 años, en concreto en 1987, recibió la distinción de Bandera Azul, junto a otras seis playas españolas, y esta misma semana ha vuelto a ser reconocida en Gandía (Valencia) por parte de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC).

"El riguroso trabajo realizado por el Gobierno municipal desde el inicio de la democracia en cuanto a la conservación del litoral, protección del medio ambiente y ordenación de las playas y su entorno posibilita la consecución de este destacado reconocimiento", celebran fuentes municipales.

Al igual que en años anteriores, las playas de Santa Cristina, Naval, Mera y Espiñeiro volverán a recibir la distinción de Bandera Azul, mientras que el Castillo de Santa Cruz y el Aula do Mar de Mera serán reconocidos por su labor en la divulgación y educación ambiental.