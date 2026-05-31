El glamping con 3 cabañas de diseño en medio de la naturaleza: con todas las comodidades y servicios

Hay experiencias que van más allá. Ya no hace falta elegir entre un hotel de lujo o una escapada diferente en plena naturaleza. El glamping permite disfrutar del entorno rural y del aire libre sin renunciar a las comodidades y servicios propios de un alojamiento exclusivo, y en Galicia existen varias opciones para vivir esta modalidad turística.

Una de las más destacadas es As Moradas no Ulla, en Teo (A Coruña). Se trata de tres exclusivas cabañas situadas en pleno rural gallego, un refugio perfecto donde solo tendrás que preocuparte de descansar, conectar con la naturaleza y disfrutar de la tranquilidad.

La paz de descansar en plena naturaleza

Moradas no Ulla, en Teo (A Coruña) Turismo de GaIicia

As Moradas no Ulla es un alojamiento diferente para quienes buscan desconectar unos días en plena naturaleza, pero sin renunciar a la comodidad.

Situadas en Teo, a un paso de Santiago de Compostela, estas tres cabañas combinan un diseño sencillo y moderno con un entorno rural tranquilo, rodeado de bosques y prados junto al río Ulla.

Las cabañas destacan por su estilo acogedor, con interiores de inspiración nórdica y madera ecológica como protagonista. Cada una de ellas tiene capacidad para dos adultos y un niño de hasta 12 años, y cuenta con todo lo necesario para una estancia de 10: dormitorio con cama de 150 cm, cocina equipada, zona de estar con sofá cama, baño con ducha de hidromasaje, aire acondicionado, calefacción y mucho más.

Interior de una cabaña de As Moradas no Ulla As Morada no Ulla

Además, cada alojamiento dispone de una terraza exterior perfecta para relajarse y disfrutar del paisaje.

La ubicación también es uno de sus puntos fuertes, ya que puedes acercarte a conocer el puente colgante de O Xirimbao, el más alto de Galicia, acercarte a Santiago de Compostela para disfrutar de su encanto y su espectacular Praza do Obradoiro, o incluso desplazarte en coche hasta las playas más cercanas, bonitas y tranquilas de la costa gallega.

La experiencia al completo

Cabaña de As Moradas no Ulla As Morada no Ulla

Además de disfrutar de la tranquilidad del entorno y de todas las comodidades de la cabaña, As Moradas no Ulla ofrece algunos servicios extra para hacer la estancia todavía más cómoda.

Uno de ellos es el desayuno artesanal y natural, que se sirve directamente en la cabaña, algo ideal para empezar el día en la terraza si el tiempo acompaña, observando el entorno natural de tu alrededor.

También es un alojamiento pet friendly, por lo que se puede viajar con mascota por un pequeño suplemento por noche. Eso sí, se pide seguir algunas normas básicas para garantizar la comodidad de todos los huéspedes, como que las mascotas duerman en su propia cama o transportín y que no se queden solas dentro de la cabaña.