El pueblo ideal para comer percebes a reventar y recorrer a pie paisajes preciosos: un paraíso junto al mar

Las Rías Altas gallegas albergan municipios que son una auténtica maravilla, no solo por su belleza, que eso es obvio, sino también por su gastronomía exquisita basada en productos del mar y las peculiaridades que los hace tan especiales.

Uno de los pueblos más fascinantes de esta zona es Cedeira, en la comarca de Ferrol (A Coruña). Destaca por su belleza, por su gastronomía típica en la que destacan los percebes y el marraxo, y por disponer de los acantilados más altos de la Europa continental, los de Vixía Herbeira.

Un paraíso en todos los sentidos

Cedeira (A Coruña) Shutterstock

Cedeira es una villa marinera que combina naturaleza salvaje, historia y un ambiente particular que la hace única y la distingue del resto de la costa gallega. Si tienes el gusto de visitarla, lo primero que debes hacer es pasear por su puerto y por sus calles estrechas.

La pesca y el marisqueo son dos de las principales actividades de este lugar, por lo que en su puerto te encontrarás embarcaciones destinadas a estas labores. En su casco histórico podrás contemplar casonas señoriales con escudos nobiliarios, la iglesia de Santa María del Mar del siglo XV y el castillo de la Concepción.

Acantilados de Vixía Herbeira Turismo de Galicia

Más allá de la propia villa, uno de sus mayores tesoros es la Serra da Capelada. Allí, los acantilados con 613 metros de altura sobre el nivel del mar se caen de forma vertical sobre el Atlántico creando un escenario increíble y muy difícil de olvidar, conocidos por ser los más altos de la Europa continental.

Muy cerca está San Andrés de Teixido, uno de los lugares más simbólicos de la zona y a donde "vai de morto quen non foi de vivo". El pequeño santuario está rodeado de leyendas y caminos de peregrinación, pues se considera el segundo centro de peregrinación más importante de Galicia, después de Santiago de Compostela.

Otro de los atractivos de Cedeira es la praia de Teixidelo, única playa de arena negra de origen no volcánico del mundo. Otras playas como la playa de A Magdalena merecen una visita. Esta es de arena blanca y fina y aguas tranquilas, perfecta para el baño y la práctica de deportes acuáticos.

Praia de Teixidelo @xeefulgue

Tampoco puedes pasar por alto el Castro Punta Sarridal, un yacimiento arqueológico de la Edad de Hierro considerado el yacimiento castrexo más importante del noroeste gallego.

"A súa cronoloxía se enmarca entre os séculos V-II d.C. ata a etapa galaico-romana, en torno os séculos I-II d.C. O castro exténdese por toda a península do Sarridal, aproveitando a vantaxe defensiva da súa situación xeográfica", indican desde su web oficial.

Por último, hacer una ruta por los diferentes miradores de Cedeira es una oportunidad maravillosa para disfrutar del Atlántico. Además del mirador de Vixía Herbeira y del de Teixidelo, no te pierdas los de San Fiz de Estevo, Robaleira, Santo Antonio de Corveiro, Chao do Monte y Os Carrís, además del de Punta Candieira, con su emblemático faro.

La gastronomía más exquisita de Cedeira

Percebes Shutterstock

Uno de los platos más típicos de Cedeira es el marraxo con patatas. A juzgar por su apariencia, puede parecer raxo, pero es un plato de pescado. Concretamente, se trata de un tipo menor de tiburón que se consume en varias zonas de Galicia, pero que en el municipio de Cedeira se sirve con un estilo verdaderamente único.

Tradicionalmente se cocina a la plancha, resaltando su textura y su sabor. En general, suele acompañarse de un toque fresco de perejil o unas gotas de limón. Además, de su delicioso sabor, el marraxo destaca por aportar importantes beneficios nutricionales.

El percebe es otro de los grandes manjares con gran popularidad de Cedeira. El pasado 2025, el municipio de Cedeira celebró su XXII edición de la Festa de Percebe, que se celebra en el mes de julio y que transforma las calles de la villa en un ambiente festivo que reúne a vecinos y visitantes alrededor de este excepcional marisco.