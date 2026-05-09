La playa virgen que ha recuperado la Bandera Azul y es perfecta para practicar surf este verano 2026

Con un total de 1.492 kilómetros de costa, Galicia se posiciona como líder en el litoral de España. Ubicada en el noroeste de la Península ibérica, cuenta con una riqueza costera excepcional, destacando más de 100 playas con el distintivo de Bandera Azul.

Este 2026, Galicia cuenta con 118 playas con Bandera Azul. Algunas de ellas han sido distinguidas por primera vez, mientras que otras han recuperado el galardón, como es el caso de la playa de Ponzos, en Ferrol, ubicada en un entorno prácticamente virgen.

Un arenal perfecto para los amantes del surf

Ferrol está de enhorabuena en lo que respecta al turismo. Esta semana se ha anunciado que la playa de Ponzos vuelve a recuperar la Bandera Azul, un distintivo que reconoce la excelente calidad de sus aguas y refuerza su atractivo turístico.

A diferencia de otros arenales, Ponzos no es tanto un lugar para tumbarse todo el día en la toalla, sino un enclave natural y prácticamente virgen ideal para practicar deportes acuáticos como el surf, gracias a sus condiciones de viento y oleaje.

Playa de Ponzos, en Ferrol Turismo de Galicia

La playa de Ponzos se encuentra en una zona rural no urbanizada y con zonas verdes cercanas. Se trata de un arenal rectilíneo, de unos 1.400 metros de longitud, de arena blanca y fina, y aguas de color azul turquesa.

Es ventosa y presenta importantes resacas. Por eso, es muy frecuentada por los amantes del surf, kitesurf y windsurf, entre otros deportes acuáticos, y también por aquellos que gustan de pasear o correr en la arena mojada.

La ocupación, en líneas generales, es media-baja, lo que la hace especialmente agradable para quienes desean paz y tranquilidad absoluta. Además, tiene una zona nudista en la parte derecha, mirando hacia el mar.

La playa de Ponzos está separada solo por unas rocas de la solitaria playa de Casal, perteneciente a Narón (A Coruña) y de difícil acceso por tierra. Esta concluye hacia el oeste en dos pequeñas playas, Medote y Sartaña.

Cómo llegar a la playa de Ponzos

Para llegar a la playa de Ponzos hay que coger la carretera de Ferrol-Covas, pasar por el núcleo de A Pedreira y finalmente tomar el camino a la playa. Cuenta con varios servicios, entre ellos aparcamiento, puesto de socorrismo, duchas y quioscos de temporada.