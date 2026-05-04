La ruta entre bosques frondosos y castaños centenarios y milenarios: ideal para este fin de semana

La primavera es una época ideal para practicar senderismo. Las temperaturas son más agradables, sin llegar a ser asfixiantes, y el aumento de horas de sol permite disfrutar de senderos de mayor extensión.

Entre todos los itinerarios que existen en Galicia, la PR-G 159 Ruta Quintá - Río Donsal ha sido distinguida este 2026 con el galardón de Sendero Azul, que reconoce su valor natural, paisajístico y patrimonial, al tiempo que fomenta el turismo sostenible y el uso público.

Entre bosques frondosos y castaños centenarios y milenarios

Galicia cuenta con un total de 72 senderos azules, entre ellos los que se encuentra la recientemente incorporada PR-G 159 Ruta Quintá - Río Donsal. Este itinerario cuenta con una longitud de 18,2 kilómetros y presenta un nivel de dificultad medio.

La PR-G 159 parte de la aldea del Lugar do Couso y desciende entre bosques frondosos hasta el Quintá, un núcleo tradicional con casas de piedra, una palloza en proyecto de rehabilitación y excelentes vistas a la sierra de Os Ancares.

A continuación, el sendero sigue por la ladera de Escobio y Fonte dos Corzos. Una derivación de 1,3 kilómetros permite visitar la Fraga da Baliña, un bosque autóctono, húmedo y frondoso, de gran valor ecológico y paisajístico.

Luego continúa por sotos de castaños centenarios y milenarios, y prados por el vértice de la cuenca del río Donsal, para luego continuar hasta una antigua minicentral hidroeléctrica de autoconsumo y la cascada de Sevane.

Aunque no es la fervenza más espectacular ni la más conocida, resulta una poza perfecta para descansar y disfrutar del entorno en la recta final de la PR-G 159 Ruta Quintá - Río Donsal.

Tras dejar a la izquierda una antigua mina, compuesta por cinco pequeñas galerías, el camino bordea el río Donsal y prosigue hacia Buisán y Lugar da Arroxiña, "último barrio antes de desembocar en el río Navia y pequeña subida al pueblo de Cabana de Cervantes", indican desde Senderos Azules.

A diferencia de otros senderos, la ruta PR-G 159 no es para todos los públicos, ya que presenta una dificultad media y una longitud de 18,2 kilómetros, por lo que es recomendable estar habituado a caminar. La duración aproximada es de 5 horas.