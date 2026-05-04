El municipio medieval donde comer genial y barato, y que puedes recorrer a pie: declarado Conjunto Histórico-Artístico

En Galicia hay multitud de municipios reconocidos con la distinción de Conjunto Histórico-Artístico por su gran valor cultural, histórico, arquitectónico o tradicional.

Uno de los más destacados es Betanzos (A Coruña), localidad cuyo casco histórico recibió esta distinción el 31 de diciembre de 1970. Cuenta con dos monumentos nacionales, como son las iglesias de Santa María del Azogue y San Francisco, y una ruta que recorre todo su patrimonio histórico-artístico para darlo a conocer.

Conjunto Histórico-Artístico desde 1970

Municipio de Betanzos, A Coruña Shutterstock

El Conjunto histórico de Betanzos es uno de los ejemplos mejor conservados del patrimonio urbano de Galicia, reflejo de una evolución histórica ligada a la Edad Media.

Declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1970, este espacio conserva la esencia de la antigua ciudad amurallada, cuyo trazado y estructura pueden imaginarse a través de sus calles empedradas y plazas.

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En sus orígenes, el casco antiguo estaba rodeado por una muralla con varias puertas de entrada. La existencia de esta muralla aparece documentada ya en el siglo XIII.

Aunque gran parte de este sistema defensivo ha desaparecido, aún se conservan algunas de ellas, como las del Ponte Novo, Ponte Vello y do Cristo, que son un ejemplo de la importancia estratégica que tuvo Betanzos en la época. La antigua Porta da Vila, ya demolida, era la de mayor importancia.

Porta de A Ponte Nova, Betanzos.jpg turismo.gal

Uno de los rasgos más destacados de Betanzos es su arquitectura religiosa de estilo gótico. Entre los edificios más representativos se encuentran las iglesias de Santa María del Azogue y San Francisco, ambas reconocidas como monumentos nacionales.

La iglesia de San Francisco -construida por la familia Andrade- presenta planta de cruz latina y alberga en su interior sepulcros medievales de gran valor histórico-artístico, entre los que sobresale el de Fernán Pérez de Andrade.

Por su parte, Santa María del Azogue, construida entre los siglos XIV y XV, destaca por su estructura basilical de tres naves y elementos singulares como su retablo y un capitel con un calendario agrícola, único en Galicia.

El entramado urbano se completa con una arquitectura popular característica, como se puede ver en sus galerías acristaladas, balcones de madera y los hórreos de la Galera, que aportan un carácter singular a distintos lugares, como el barrio de Fonte de Unta, que fue tradicionalmente un barrio de agricultores.

Este paisaje urbano se combina con espacios culturales como el Centro Internacional de Estampa Contemporánea, que acoge obras de artistas de relevancia como Dalí, Picasso, Joan Miró y Luis Seoane.

Las plazas desempeñan también un papel central en la vida del casco histórico. La Plaza de la Constitución, antiguo emplazamiento del castro de Untia, origen de Betanzos, alberga el Ayuntamiento del siglo XVIII y la Torre del Reloj, adosada a la iglesia de Santiago.

Otras plazas, como la de Fernán Pérez de Andrade o la de los Hermanos García Naveira, mantienen su función como puntos de encuentro, siendo esta última escenario del tradicional feirón de Betanzos.

El templo de la tortilla y de otros manjares gallegos

Tortilla de Betanzos (A Coruña). Concello de Betanzos

La gastronomía de este municipio está marcada por la calidad de su producto local y por una cocina sencilla y tradicional. Su plato más emblemático es la tortilla de Betanzos, famosa dentro y fuera de España por su textura muy jugosa.

Se elabora con ingredientes básicos pero de gran calidad: patatas de la zona, huevos caseros, buen aceite de oliva y sal. La clave está en freír bien las patatas, mezclarlas con el huevo y cuajar la tortilla solo unos segundos, de forma que el interior quede poco hecho.

Más allá de este plato icónico, en Betanzos se disfruta ampliamente de la gastronomía gallega, basada en productos de proximidad y de temporada. Destacan las verduras de la huerta, el pan tradicional, las carnes, así como el pescado y el marisco, siempre con una calidad excepcional.

En conjunto, la cocina betanceira tiene una gran conexión con el territorio y respeto por la materia prima.