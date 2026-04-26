Confirmado: Renfe saca a la venta los billetes a 50 euros para la ruta por los faros más increíbles de Galicia

Renfe ya ha puesto a la venta los billetes para los Trenes Turísticos de la Ruta de los Faros, una experiencia pensada para descubrir algunos de los faros más impresionantes del norte de Galicia, junto a sus miradores y acantilados de vértigo. Con esta ruta llegarás al punto más septentrional de la península.

Por el momento, los billetes disponibles corresponden a las salidas de los días 6 y 20 de junio, y el 4 y 18 de julio. Las plazas para las rutas de agosto y septiembre se pondrán a la venta próximamente, por lo que, si prefieres esas fechas, es recomendable estar atento a las próximas novedades.

Ruta de los faros

Serra da Capelada. Turismo de Galicia

La Ruta de los Faros es un itinerario turístico en el que visitar los faros más increíbles del norte gallego. Cabo Ortegal, el mirador de Vixía Herbeira, Santo André de Teixido o el Cabo de Estaca de Bares son solo algunos de los lugares tan preciosos que tendrás el gusto de descubrir.

Cabo Ortegal se sitúa en la costa atlántica gallega y pertenece al municipio de Cariño (A Coruña). Se trata del segundo cabo más septentrional de la Península Ibérica, por detrás de Estaca de Bares, a escasos kilómetros, y está incluido en el lugar de interés comunitario "Costa Ártabra".

O Cabo Ortegal Turismo de Galicia

Tras esta parada, te dirigirás a la Serra da Capelada con parada en el mirador de Vixia Herbeira, donde podrás contemplar los acantilados más altos de Europa continental con sus 613 metros de altitud sobre el nivel del mar, para finalizar con una visita a Santo André de Teixido, donde "vai de morto quen non foi de vivo".

Santo André de Teixido Turismo de Galicia

También tendrás la oportunidad de visitar Viveiro, donde tendrás tiempo libre para almorzar antes de descubrir la belleza de los acantilados de Loiba.

El precio es de 50 euros para los adultos, mientras que los menores de 14 años tienen un precio reducido de 25 euros y los menores de cuatro tienen billete gratis. Además, hay un descuento del 15% para grupos de 10 o más personas.

Ten en cuenta que puedes anular tu billete hasta 24 horas antes de la hora de salida prevista del tren,con una deducción del 15% sobre el precio del billete a devolver en concepto de gastos de anulación. Superado este período ya no podrás anular tu viaje.

El inicio de la ruta comienza a las 09:12 horas con salida del tren desde Ferrol, hasta su llegada a las 21:15 horas. Además, hay acercamiento gratuito a las 08:10 en autobús desde A Coruña hasta Ferrol y a las 22:00 horas de Ferrol a A Coruña. Este es el itinerario a seguir: