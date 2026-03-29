El pueblo medieval declarado Conjunto Histórico con un castillo del siglo XV: cuna del vino Ribeiro

Hay lugares en Galicia que son dignos de pararse a contemplar con tiempo, disfrutando de cada rincón y de todo momento de su historia. Sitios que no solo destacan por su belleza y gastronomía, sino que tienen un toque distintivo por los que son lugares únicos en la región.

Uno de estos lugares es Ribadavia (Ourense), capital de la comarca vitivinícola de O Ribeiro. Su buen estado de conservación le valió la declaración de Conjunto Histórico Artístico en 1947. Destacan su casco antiguo, la tradición vitivinícola de la zona y el Castillo de los Condes de Ribadavia, que marca la entrada a este municipio con gran importancia histórica.

Un imponente castillo que da la bienvenida

Castillo de los Condes de Ribadavia web.turismourense.com

El Castillo de los Condes de Ribadavia es uno de los principales atractivos históricos de la localidad y lo primero que ves cuando llegas por carretera. Situado junto al río Avia, su origen se remonta al siglo XV, cuando la familia Sarmiento impulsó su construcción como fortaleza defensiva en una zona clave de la comarca de O Ribeiro.

Aunque con el paso del tiempo perdió su función militar y fue abandonado, su estructura sigue reflejando la relevancia que tuvo la villa en la Edad Media.

Después de varias excavaciones, se descubrió una gran necrópolis de piedra con muestras de enterramientos antropoides excavados en roca viva del siglo IX y un sepulcro del siglo XII. Posteriormente, en 2007, se descubrieron una escalinata, un aljibe y un pozo artesanal a raíz de unas obras de rehabilitación.

Actualmente acoge un auditorio al aire libre donde cada verano se celebra la Mostra Internacional de Teatro.

Conjunto Histórico Artístico en 1947

Plaza Mayor de Ribadavia turismoribadavia.gal

A pocos minutos del castillo se encuentra la Plaza Mayor, un espacio en el que se concentra buena parte de la vida social y administrativa del municipio. Aquí se encuentra el antiguo Palacio de los Condes y, frente a él, la Torre del Concello que preside la zona.

Sus soportales, terrazas y las galerías acristaladas de las viviendas aportan un ambiente animado y muy característico del paisaje urbano gallego.

Muy cerca se extiende uno de los grandes atractivos patrimoniales del municipio: su barrio judío, considerado uno de los mejor conservados de Galicia. Integrado en la Red de Juderías de España, sus calles estrechas y plazas porticadas albergan las ocho iglesias y las cuatro parroquias que lo conforman.

Barrio judío de Ribadavia redjuderias.org

Todo el conjunto de la villa está declarado Conjunto Histórico Artístico desde 1947, y reúne también iglesias románicas y góticas, pazos centenarios y otros edificios que reflejan la riqueza arquitectónica y la relevancia histórica de Ribadavia.

La cuna del vino Ribeiro

Ribadavia Shutterstock

Ribadavia es la capital de la comarca de O Ribeiro. En las confluencias de los valles formados por los ríos Miño, Avia y Arnoia. Aquí existe una gran tradición vitivinícola bajo la Denominación de Origen Ribeiro.

"Con una extensión aproximada de 1.300 hectáreas, la zona de producción de los vinos protegidos por la denominación de origen Ribeiro abarca los ayuntamientos de Ribadavia, Arnoia, Castrelo de Miño, Carballeda de Avia, Leiro, Cenlle, Beade, Punxín y Cortegada", indican desde la web de Ribeiro, además de diferentes parroquias.

El suelo y el clima de esta comarca son esenciales a la hora de conseguir el vino de excelente calidad. Un patrimonio vitivinícola que representa la esencia gallega por su paisaje, territorio y factor humano.