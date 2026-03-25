Ni Muros ni Cedeira: este es el municipio de A Coruña preferido por los viajeros para una escapada rural

Sensación Rural y o10media han realizado un estudio basado en el análisis de miles de búsquedas en Google relacionadas con alojamientos rurales en España durante 2025. A Coruña registró un total de 125.000 búsquedas vinculadas al turismo rural, lo que confirma el peso de la provincia en este tipo de escapadas.

A la hora de pensar en una escapada rural a A Coruña, los viajeros suelen decantarse por lugares muy diferentes entre sí. Villas costeras, de interior o con un importante legado medieval o patrimonial demuestran la gran variedad que ofrece la provincia, siendo estas 5 localidades las favoritas.

1. Muxía

Puerto de Muxía ( A Coruña) Shutterstock

Muxía se ha convertido en el destino preferido por los viajeros que buscan una escapada rural en la provincia coruñesa, registrando un total de 2.690 búsquedas. Esta localidad, situada en pleno corazón de la Costa da Morte, destaca por su esencia marítima y paisajes increíbles.

Entre los lugares más emblemáticos de Muxía se encuentran el Santuario da Virxe da Barca, un punto de peregrinación con gran valor histórico y cultural, el faro, que vigila la costa, y la escultura de A Ferida, que conmemora la tragedia del Prestige.

2. Carnota

Playa de Carnota turismo.gal

Carnota ocupa la segunda posición en las preferencias de los viajeros rurales de A Coruña, con 2.510 búsquedas. Este municipio de la Costa da Morte destaca por su mezcla de patrimonio, arqueología y paisaje costero, ofreciendo una experiencia maravillosa.

Entre sus principales atractivos están un hórreo de grandes dimensiones, la extensa playa de Carnota con 7 kilómetros de longitud, el Monte Pindo y el Museo Arqueológico Abierto, que muestra la riqueza natural e histórica de la localidad.

3. Betanzos

Municipio de Betanzos, A Coruña Shutterstock

Betanzos ocupa la tercera posición, con 2.240 búsquedas. Esta villa histórica, situada junto a la ría que lleva su nombre, destaca por su rico patrimonio gótico y medieval. Son de especial importancia las obras de los hermanos Naveira y el bonito, aunque algo descuidado, Parque del Pasatiempo.

Entre sus principales atractivos se encuentran las iglesias de San Francisco y Santiago, así como diferentes edificios civiles como la Casa Consistorial, que subrayan su importancia. Algo innegable es la gran fama que tiene su tortilla de patatas, conocida como "la tortilla de Betanzos", caracterizada por su jugosidad y por ser líquida.

4. Rianxo

Vista panorámica de Rianxo iStock

Rianxo se posiciona en cuarto lugar con 2.030 búsquedas. Ubicado junto a la ría de Arousa, este municipio destaca por su tradición marinera, su gastronomía y sus paisajes naturales. Se le conoce por ser cuna de grandes escritores como Castelao y Rafael Dieste, que han dejado su huella indeleble en la villa.

Entre sus atractivos más destacados están su precioso paseo marítimo, la iglesia de Santa María, el puerto y los miradores sobre la ría que ofrecen panorámicas impresionantes. Además, cuenta con rutas culturales y paisajísticas a pie, buenas playas y los restos de un castillo medieval.

5. Noia

Noia al atardecer iStock

Noia cierra el top cinco de destinos rurales en A Coruña con 1.460 búsquedas. Situada entre la ría de Muros y Noia, esta localidad conserva un fuerte carácter medieval, reflejo de su importancia histórica como puerto. A través de la Ponte Nafonso se comunica con Outes.

Sus principales atractivos incluyen la iglesia de San Martiño, la de Santa María A Nova, la Iglesia de San Francisco y otras construcciones que permiten conocer y recorrer su pasado histórico con facilidad. Además, tiene ría, playas, rutas de senderismo y el mayor conjunto de lápidas medievales de toda Europa.