Dos balnearios de Galicia, entre los diez mejores de España

Dos balnearios gallegos se han colado entre los diez mejores de España en 2026, según un ranking elaborado por la plataforma Holidu a partir de miles de reseñas y puntuaciones en Google y TripAdvisor.

Mondariz, el clásico gallego que sigue en la élite

El Balneario de Mondariz (Pontevedra) figura en la lista con una puntuación de 6,9 sobre 10 y más de 140 años de historia a sus espaldas, que lo consolidan como uno de los grandes iconos del termalismo en España. Ubicado en un entorno pintoresco, propone una escapada que combina edificios señoriales, jardines y programas de bienestar personalizados pensados para desconectar del ritmo diario.

Sus aguas carbogaseosas, bicarbonatado-cálcicas y ferruginosas, que emergen a unos 18 grados, están especialmente valoradas por sus beneficios para la salud, mientras que la oferta mezcla tratamientos clásicos con propuestas más innovadoras. El resultado es un destino donde el tiempo parece detenerse y en el que la relajación es el eje de la estancia, tanto para escapadas en pareja como para planes en familia.

Balneario de Mondariz

Augas Santas, termalismo y golf en el corazón de Lugo

El otro representante gallego en el top 10 es Iberik Augas Santas Balneario & Golf, en la provincia de Lugo, que alcanza una puntuación de 6,8 sobre 10 en el ranking de Holidu. El complejo se define como una escapada activa y revitalizante, integrando en un mismo espacio salud, relax y deporte. Está situado en Pantón, en plena Ribeira Sacra.

Además de su campo de golf, que refuerza ese perfil de destino para quienes buscan combinar bienestar y actividad física, el balneario ofrece una amplia carta de tratamientos de spa basados en aguas mineromedicinales. Los visitantes destacan la calidad de los servicios y el ambiente acogedor, que invita a estancias prolongadas centradas en el descanso y el cuidado personal.

Interior del Balneario de Augas Santas

Un ranking con sello viajero

El listado de Holidu analiza 120 balnearios de todo el país y normaliza las valoraciones en una escala de 0 a 10, cruzando presencia en buscadores con opiniones y comentarios en Google y TripAdvisor. En este contexto, que Mondariz y Augas Santas se hayan asegurado un hueco entre los diez mejor valorados refuerza el peso de Galicia como destino termal de referencia a nivel estatal.