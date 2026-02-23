El pueblo de Galicia donde comer genial y que poca gente conoce: "Maravillosa experiencia en todos los sentidos"

A veces los mejores lugares no están en el destino final que tenías previsto, sino en esos sitios desconocidos que te topas por el camino. Son esos rincones que descubres casi por casualidad, cuando decides hacer una pequeña parada y terminas llevándote una gran sorpresa: tranquilidad, encanto y una gastronomía que te conquista desde el primer momento.

Uno de estos sitios es A Pereiriña, una parroquia del municipio de Cee (A Coruña). Conocida oficialmente como San Xián da Pereiriña, es un entorno agrícola y forestal donde el paisaje verde y la calma se convierten en su mayor atractivo y en los principales motivos por los que gusta tanto.

Cómo es esta parroquia de Cee

Capilla de San Pedro Mártir, en A Pereiriña, en Cee turismodecee.es

A Pereiriña es una parroquia rural del municipio de Cee, en plena Costa da Morte, caracterizada por su paisaje agrícola y forestal y por ser el primer lugar que descubren los peregrinos que prosiguen su camino hacia Fisterra.

Con una población repartida en trece entidades -como Bedán, Bermún, Cantorna o Vilanova- conserva el encanto de las aldeas tradicionales gallegas, rodeadas de montes, prados y bosques frondosos.

Uno de sus lugares más emblemáticos es la Capilla de San Pedro Mártir, un pequeño templo rural de planta rectangular y sencilla fachada con espadaña. Situada en lo alto de un entorno natural privilegiado, es centro de devoción popular.

Junto a ella se alza el crucero dedicado al santo y, muy cerca, la conocida fuente milagrosa, cuyas aguas han sido veneradas durante siglos por sus supuestas propiedades curativas.

A escasa distancia se encuentra el Mirador de San Pedro Mártir, donde se obtienen impresionantes vistas del océano Atlántico y del paisaje verde que define la comarca. Por todo ello, A Pereiriña es un lugar que combina tradición y naturaleza en un entorno tranquilo y auténtico perfecto para relajarte del bullicio urbano.

Gastronomía en A Pereiriña

Parrilla - Bar O Cruceiro parrillaocruceiro.com

Tratándose de una parroquia rural, su gastronomía se basa en la cocina gallega tradicional, con productos de calidad y recetas que han pasado de generación en generación conservando esa maña necesaria para obtener el toque secreto de cada plato.

Uno de los restaurantes más destacados de A Pereiriña es Parrilla O Cruceiro, un lugar que se caracteriza por servir "el mejor churrasco de Costa da Morte". Carnes a la brasa tiernas y jugosas, entrantes para chuparse los dedos, este establecimiento es una parada obligada en A Pereiriña.

Todos sus clientes destacan la gran calidad de sus carnes, así como el estupendo trato y la gran sorpresa que se llevaron sin haberlo planeado.

Beatriz apunta que fue una "maravillosa experiencia en todos los sentidos. Comida deliciosa y abundante. Mención especial para Cris, que desde el primer momento demostró una gran profesionalidad y amor por su trabajo".

Otro establecimiento destacado es el restaurante O Pincho, situado en Bermún. Es un local de comida casera que gusta por su estupenda relación calidad-precio. El buen trato de su servicio es otro punto del que más se habla, por lo que seguro que es una experiencia digna de descubrir. "Un placer encontrar sitios así", comentó Irina en su reseña.