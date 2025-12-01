Los dueños de A Quinta da Auga de Santiago compran el pazo más conocido de Negreira para rehabilitarlo

El Pazo do Cotón, una de las construcciones señoriales más reconocibles y singulares del patrimonio gallego, cambia de manos. La empresa gallega Renzo Heritage, especializada en la recuperación de propiedades históricas, ha formalizado la compra del conjunto, considerado por muchos expertos como el pazo-fortaleza más emblemático de Galicia. Renzo Heritage es la sociedad de la familia Lorenzo García que adquirió y rehabilitó el conocido hotel A Quinta da Auga de Santiago de Compostela.

La operación marca un punto de inflexión para un espacio cuya historia se remonta al siglo XII, y cuyo valor arquitectónico y simbólico va mucho más allá de su presencia monumental en el centro de Negreira. El pazo constituye un hito del Camino de Santiago, además de un referente patrimonial por su patio de armas —único en Galicia— y por el famoso pasaje elevado que conecta la residencia con su capilla sobre la vía principal del municipio.

El último propietario conocido del pazo, el abogado compostelano Ángel Pardo de Vera Fabeiro, falleció el pasado mes de mayo. La propiedad llevaba en venta desde mediados del año 2015.

Un conjunto histórico excepcional en el corazón de Negreira

El Pazo do Cotón no es solo una edificación destacada, sino un microcosmos de arquitectura tradicional gallega. El recinto incluye elementos hoy difíciles de encontrar reunidos en un único conjunto: molino, hórreo, palomar, colmenas, lavadero, caballerizas, la propia capilla e incluso un ciprés histórico que forma parte de su identidad.

Según la nueva propietaria, pese a que el inmueble ha sido habitado hasta ahora, requiere una intervención “rápida y urgente” para frenar su deterioro estructural y garantizar su preservación futura.

Más allá de su arquitectura doméstica, el Pazo do Cotón ha desempeñado durante siglos un papel clave como núcleo de poder local, punto de paso en la ruta jacobea y símbolo visual de Negreira. Su imagen —el arco elevado sobre la vía, la muralla, el patio interior— forma parte del imaginario colectivo de peregrinos y vecinos.

Fachada del pazo-fortaleza do Cotón, en Negreira

Una rehabilitación en la línea de A Quinta da Auga

Renzo Heritage afronta la restauración con la misma filosofía con la que recuperó A Quinta da Auga, en Santiago de Compostela, convertido en el primer y único Relais & Châteaux de Galicia. La familia Lorenzo García explica que su modelo se basa en la autenticidad, la conexión con el territorio y el respeto profundo por la cultura gallega.

“Sentimos un profundo respeto por la familia que nos traslada su legado”, señala la consejera delegada, Luisa Lorenzo. “Es un privilegio que confíen en nosotros como futuros custodios.”

El objetivo declarado es devolver al Pazo do Cotón su esplendor original sin desvirtuar su esencia histórica ni su estrecha relación con el Camino de Santiago.

No se sabe en qué lo convertirán

La empresa asume la custodia de un enclave que forma parte de uno de los itinerarios culturales más importantes del mundo. El tramo en el que se integra el Pazo do Cotón es especialmente reconocido por su continuidad histórica y por conservar estructuras medievales vinculadas al tránsito de los peregrinos.

“El Camino es un legado humano y patrimonial inmenso. Ser guardianes de un lugar así exige actuar con una sensibilidad extrema y con un compromiso absoluto con su historia y su futuro”, afirma Lorenzo.

Lo que no ha dicho la familia es el plan que tienen para el inmueble: si lo convertirán en un hotel de lujo como A Quinta da Auga, o tienen otros planes para esta importante pieza del patrimonio cultural de Galicia.