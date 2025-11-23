El pueblo cerca de A Coruña que visitar en Navidad y comer a reventar: "La estrella de la casa es el pulpo"

La Navidad es esa época del año en la que la magia y la ilusión inundan las calles. Vayas a donde vayas, siempre encontrarás ambiente navideño con calles iluminadas, árboles enormes presidiendo las plazas principales o incluso algún Belén escondido. En Galicia, los municipios lo viven al máximo y los restaurantes ofrecen su mejor producto en estas fechas.

A Coruña tiene pueblos a lo largo y ancho de su territorio que son una maravilla. Un ejemplo de ello es Mugardos, perteneciente a la comarca de Ferrol, y en el que la estrella de la casa es el pulpo. Eso sí, hecho a su propio estilo, "a la mugardesa". Además de su gastronomía, también presenta una programación navideña perfecta para todos los públicos.

La gastronomía de Mugardos

Pulpo a la mugardesa Concello de Mugardos

Mugardos, muy cerca de A Coruña, es un municipio en el que el plato estrella es, sin ninguna duda, el pulpo. Si visitas este lugar, no puedes marcharte sin probar este manjar en todas sus versiones y, por supuesto, en su estilo único: el pulpo a la mugardesa. Un plato que no deja a nadie indiferente y que debes probar obligatoriamente.

National Geographic ha incluido a este municipio entre los 10 de la provincia coruñesa donde mejor se come. "Hablar de pulpo en A Coruña es hablar del concello de Mugardos, una de las puertas que flanquean la entrada a la ría de Ferrol", afirman desde la afamada revista.

"El pulpo ha encontrado un hábitat centenario al que, además, se ha rendido abundante pleitesía en los restaurantes locales y en su propia lonja", continúa antes de recomendar restaurantes en los que catar las mejores creaciones culinarias. El pulpo a la mugardesa es un guiso de pulpo con pimientos y patatas, que se caracteriza por su increíble abundancia.

Tiene su propio método de cocción con el único objetivo de aprovechar al máximo el producto. Desde el propio concello, confirman que "originalmente, lo cocinaban los marineros en los centros marítimos de trabajo, lo preparaban con algo de arroz o patatas y podía ser pulpo o morralla de los mismos pescados que capturaban".

National Geographic recomienda la Pulpería La Isla, "todo un clásico, donde no solo se trabaja la fórmula habitual a feira y un curioso pulpo rebozado, sino también la estrella de la casa: el pulpo a la mugardesa, donde se guisa con patatas y acompaña de una salsa de tomates y pimientos".

Los clientes están de acuerdo con la revista: "La Isla es un local agradable, y la terraza es cómoda y con vistas a la ría.

La comida está buenísima, productos frescos y de calidad. Se nota una mano profesional", afirma Manuel AF en su reseña.

Otra recomendación de la revista es el pulpo de La Estrella del Muelle o el de Bezoucos, "otra espléndida referencia para catar el estilo 'a la mugardesa' que sorprende a todo el que visita el concello".

La Navidad de Mugardos

Mugardos ha puesto en marcha una amplia programación de Navidad con música, tradición y actividades para todas las edades. Durante noviembre y diciembre habrá actuaciones de rondallas, corales y la Escuela de Músicas en distintos espacios del municipio.

Los niños tendrán contacontos, talleres creativos y otras propuestas especiales. Los momentos más destacados para los pequeños serán la llegada de Papá Noel el 21 de diciembre y, ya en enero, la tradicional fiesta de Reyes.

La edil subraya su compromiso por ofrecer una programación accesible y diversa: "Nuestro objetivo es que cada vecina y vecino encuentre en esta agenda una actividad para disfrutar: desde los más pequeños, que podrán participar en talleres y cuentos, hasta quienes disfrutan de la música tradicional o de los conciertos corales que son ya una seña de identidad de estas fechas", señaló.