El pueblo de Galicia con más encanto para perderse un fin de semana, según la IA: "Una joya medieval"

La Inteligencia Artificial (IA) forma parte de nuestra vida cotidiana. A estas alturas, ¿quién no ha recurrido a ChatGPT alguna vez, ya sea para una receta de repostería, un consejo o cualquier otra curiosidad?

En nuestro caso, el equipo de Quincemil, en busca de un destino con encanto para una escapada de fin de semana en otoño, recurrió a esta popular herramienta de Inteligencia Artificial, que logró ofrecer una respuesta clara.

La mejor escapada para este otoño 2025

Basílica de la Asunción de la Catedral de Mondoñedo, en Lugo Shutterstock

En el corazón de A Mariña Central, Mondoñedo (Lugo) se perfila como el destino elegido por ChatGPT para una escapada express, ya sea en familia o con amigos. "Es una auténtica joya medieval", destaca la herramienta en su explicación.

El principal reclamo turístico de Mondoñedo, además de sus famosas tartas (de las que hablaremos en los siguientes párrafos), es su Catedral, construida por el Obispo Martiño entre los años 1230 y 1248, y nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2015.

La "Catedral arrodillada", llamada así por su poca altura, conserva casi intacta la puerta románica primitiva, que cuenta con un rosetón ojival del siglo XIII. Destacan también las vidrieras barrocas, las torres y en su interior, varias pinturas murales del siglo XIV.

Un lugar ideal para contemplar la fachada occidental de la Catedral de Mondoñedo es desde el banco junto a la estatua sedente del escritor Álvaro Cunqueiro, que parece que observa este destacado monumento como un vecino más.

Un casco antiguo de gran belleza y una antigua muralla medieval

Muralla medieval Turismo.gal Turismo.gal

No nos podemos olvidar del casco antiguo de Mondoñedo, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1985, con varios puntos de interés como la Fonte Vella, la casa donde nació Álvaro Cunqueiro y el Seminario de Santa Catalina.

Mondoñedo, que en su tiempo fue una villa medieval de gran importancia, conserva hoy un pequeño tramo de su muralla original, ubicado en la calle del Puente, muy cerca de la calle Pardo de Cela, que permite imaginar cómo era la ciudad siglos atrás.

Otro ejemplo del legado medieval en el municipio es el puente de O Pasatempo, ubicado en el pintoresco barrio de Os Muiños, unido a la leyenda de la ejecución del Mariscal Pardo de Cela en la plaza de la Catedral en 1483.

Además de pasear por la Alameda dos Remedios, adentrarse en la enigmática Cova do Rei Cintolo y visitar el Cementerio Viejo, donde se conservan los panteones de varios músicos y escritores, otro plan imprescindible consiste en probar la famosa tarta de Mondoñedo.

La tarta de Mondoñedo es una delicia de la cocina gallega, considerada una de las recetas más emblemáticas de Galicia. Es un postre dulce muy fácil de preparar, que no requiere muchos ingredientes: masa de hojaldre, cabello de ángel, almendras, bizcocho, harina, azúcar, huevos y almíbar.

Cómo llegar a Mondoñedo

Mondoñedo es fácilmente accesible por carretera. Desde A Coruña tan sólo hay que tomar la AP-9/A-6 en dirección Lugo hasta la salida 522AB que nos llevará hacia la A-8 (Oviedo). A continuación, deberemos abandonar la salida 552 por la LU-861 hasta llegar al municipio.