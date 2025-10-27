El increíble banco de Galicia con una de las mejores vistas de la Costa da Morte: a 380 metros de altura

En Galicia hay multitud de miradores desde los que observar panorámicas impresionantes que quitan el hipo. Ya sean paisajes de costa o de interior, la belleza atlántica del territorio gallego es incuestionable. Uno de estos lugares se encuentra muy cerca de la ciudad de A Coruña, concretamente en Cabana de Bergantiños.

Hablamos del Banco dos Picotiños, un lugar mágico que ofrece vistas increíbles de la desembocadura del río Anllóns, la ría de Corme y Laxe y los valles de ese verde tan hipnótico que caracteriza al paisaje gallego. Para muchos, es el banco más bonito de la Costa da Morte, y no es para menos.

O banco dos Picotiños

Banco dos Picotiños Albariño.com

El Banco dos Picotiños, muy cerca del Alto da Fernandiña, en el municipio de Cabana de Bergantiños (A Coruña), es uno de los miradores más destacados de la Costa da Morte.

A 380 metros sobre el nivel del mar, este rincón ofrece una vista panorámica inigualable del estuario del río Anllóns, la ría de Corme y Laxe y el entorno natural que las rodea.

Desde su ubicación, también se distinguen otros lugares como el Monte Branco, el Mirador de Taboido, la playa de Barra o la de Balarés, mostrando un paisaje que mezcla a la perfección el mar, la ría y la montaña. Aquí puedes pasarte horas maravillándote con lo que tienes ante ti y, simplemente, disfrutar del paisaje.

Aunque es un atractivo turístico que llama mucho la atención, desde su instalación ha sufrido varios actos vandálicos que lo han dañado e incluso arrancado en más de una ocasión.

Para llegar a él debes caminar algunos kilómetros, por lo que se recomienda llevar calzado cómodo. No obstante, la recompensa es increíble. No solo alucinarás cuando llegues al banco, sino que durante todo el camino hasta llegar a él te rodeará la naturaleza más increíble, preparándote para lo que está por venir.

Desde la web de albariño.com apuntan que hay 2 opciones para llegar a él: por un lado, puedes llegar en coche hasta el Alto da Fernandiña y caminar unos 15 minutos hasta el mirador. Por otro lado, puedes partir de Vilaseco, hacer una ruta de 6/7 kilómetros que asciende aproximadamente 200 metros de desnivel hasta la cima del monte.

Lo mejor es que el Banco dos Picotiños no es de los más concurridos de la zona, por lo que puedes disfrutar de las vistas que ofrece con calma y tranquilidad. Su perfecta ubicación y el entorno que lo rodea lo convierte en uno de los lugares más especiales para contemplar la belleza del paisaje gallego y apreciar uno de los mejores miradores naturales de Cabana de Bergantiños.