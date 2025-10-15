Ni Combarro ni Muros: el pueblo de Galicia que podría convertirse en Capital de EscapadaRural 2025

Galicia tiene muchos pueblos encantadores, tanto en la costa como en el interior. Algunos ejemplos destacados son Combarro, famoso por sus hórreos; Muros, un pueblo pesquero y mágico; y Tui, que tiene un impresionante casco histórico en la frontera con Portugal.

Algunos de estos rincones han sido reconocidos por múltiples revistas y galardonados como pueblos bonitos. Ahora, EscapadaRural busca elegir la capital de 2025, y entre los candidatos se encuentra un pueblo gallego nominado a este premio.

Friol, candidato a Capital de EscapadaRural 2025

Friol ha sido seleccionado como uno de los municipios finalistas que optan a convertirse en la Capital de EscapadaRural. Se trata de la única localidad representante de Galicia en la edición de 2025; no obstante, compite con otros pueblos de España, como Jerez de los Caballeros (Badajoz) y Trasmoz (Zaragoza).

En el corazón de Lugo, Friol destaca por su riqueza cultural y natural, que incluye patrimonio megalítico y castrexo. Lugares como Penas de Rodas, que podría haberse utilizado como lugar sagrado de culto o como estación astronómica tiempo atrás, ofrecen paisajes singulares y áreas recreativas para la desconexión.

Vista del Castillo de San Paio de Narla (Foto: turismo.gal)

El Castillo de San Paio de Narla es otro de los monumentos destacados de Friol y alrededores. Para hablar de su origen nos tenemos que remontar a tiempos de los suevos, cuando las tierras de Lugo eran conocidas por sus numerosas mámoas prehistóricas y sus riquezas escondidas.

La conocida como Rocha de Narella aparece en algunos documentos de 1350, unida al linaje de la familia Seixas. Tiempo después, en el siglo XIX, la fortaleza pasó a ser propiedad del Conde Campomanes y finalmente su destino fue ser adquirida por la Diputación de Lugo, que la convirtió en museo en 1983.

Vista de la Fervenza de Brañas, Toques. Foto: Wikiloc

Por otro lado, Friol dispone de múltiples recursos naturales en sus alrededores. La fervenza de Brañas, un salto de agua de casi 40 metros de altura, es uno de otros muchos ejemplos. En este punto, el río Furelos se encuentra un obstáculo en forma de salto vertical, dando como resultado esta preciosa cascada.

Ahora, Friol, candidato a convertirse en Capital de EscapadaRural 2025, se perfila como un destino muy atractivo para los turistas que buscan tranquilidad y paz. Además, cuenta con una ubicación estratégica, a poca distancia de Lugo, a menos de 30 minutos por la carretera LU-232.

Para votar, solo hay que hacer clic en 'Votar' en el apartado de Friol e introducir nombre y correo electrónico. Las personas participantes entrarán en el sorteo de tres escapadas valoradas en 200 euros. El destino y los 3 participantes ganadores se anunciarán el 29 de octubre.