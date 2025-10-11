Nautalia Viajes presenta un viaje exclusivo a Japón con salida desde Galicia

Del 30 de abril al 10 de mayo de 2026, la agencia organiza un circuito de once días que combina las grandes joyas del país del Sol Naciente (Tokio, Kioto, Osaka, Nara, los Alpes japoneses...) con todas las comodidades necesarias para que solo tengas que preocuparte de disfrutar

Viajar a Japón no es solo atravesar medio mundo, sino adentrarse en una realidad que parece de otro planeta: templos milenarios entre rascacielos, jardines de silencio en medio del bullicio, y una cultura que logra ser a la vez ancestral y futurista.

Consciente de esa fascinación universal, Nautalia Viajes propone para la primavera de 2026 una experiencia única: un viaje exclusivo a Japón con salida desde Galicia, diseñado para quienes buscan vivir el destino con la máxima comodidad y el acompañamiento de expertos desde el primer instante.

Del 30 de abril al 10 de mayo de 2026, un reducido grupo de viajeros partirá desde A Coruña o Vigo rumbo a Tokio en un circuito de 11 días y 10 noches que combina historia, cultura, paisajes, gastronomía y descanso. Todo bajo la premisa de disfrutar sin preocupaciones: vuelos operados por Iberia, hoteles de cuatro estrellas, guías locales de habla hispana e incluso un acompañante de Nautalia Viajes desde Galicia y durante todo el recorrido.

Templo en Japón. Cedida

Un itinerario que muestra lo esencial del País del Sol Naciente

El recorrido ha sido diseñado para que el viajero viva en once días una experiencia auténtica que combine paisajes, emociones, historia y cultura. Cabe destacar que las visitas se realizan siempre con guías locales de habla hispana y audioguías individuales, para no perder detalle de las explicaciones.

Además, el programa combina momentos de grupo con tiempo libre para pasear, comprar o simplemente observar la vida cotidiana: los gestos ceremoniosos, la precisión en el servicio, la calma incluso en las grandes ciudades.

Tokio , punto de partida y de cierre, ofrece una fascinante mezcla de pasado y futuro: los templos de Asakusa y Meiji conviven con la arquitectura vanguardista del distrito de Shinjuku y el bullicio de Ginza.

Desde allí, la ruta lleva hasta el Monte Fuji y el lago Kawaguchi , con una subida en teleférico para admirar el volcán más icónico del país.

En Matsumoto , destaca su impresionante castillo, uno de los más antiguos y mejor conservados de Japón, donde el grupo disfrutará de una cena especial japonesa .

Takayama y Shirakawago ofrecen una inmersión en los Alpes japoneses, con aldeas de casas tradicionales de tejados inclinados, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

En Kanazawa , la belleza del jardín Kenrokuen —uno de los tres más famosos del país— y los barrios samuráis trasladan al viajero a la época feudal.

Kioto es, sin duda, uno de los grandes momentos del viaje: los templos Kinkaku-ji (Pabellón Dorado) y Ryoan-ji con su jardín zen, el Castillo de Nijo y el mítico barrio de Gion , donde aún se pueden ver maikos y geishas, permiten sentir el alma espiritual de Japón.

El itinerario continúa por Nara, la primera capital imperial, con sus templos milenarios y el Parque de los Ciervos Sagrados, y finaliza en Osaka, símbolo de la modernidad luminosa japonesa, con el imponente Castillo de Osaka y las vistas desde el observatorio del edificio Umeda Sky.

El regreso a Tokio se realiza en tren bala, una experiencia en sí misma que simboliza la eficiencia y el ingenio del país.

Cruce de Shibuya, en Tokio. Cedida

El viaje incluye nueve almuerzos y una cena japonesa, con agua, té o café en las comidas, lo que permite degustar la gastronomía local sin complicaciones. Desde el sushi más refinado al ramen tradicional o los dulces wagashi, cada comida se convierte en un descubrimiento cultural.

Opcional: Hiroshima y Miyajima, un día de memoria y belleza

Quienes lo deseen podrán añadir una excursión opcional a Hiroshima y la isla de Miyajima, dos lugares profundamente significativos. En Miyajima, el santuario Itsukushima y su emblemática puerta Torii flotante ofrecen una estampa inolvidable; en Hiroshima, la visita al Parque y Museo de la Paz invita a reflexionar sobre la historia y la resiliencia del pueblo japonés.

Viajar acompañado, viajar con tranquilidad

La gran diferencia de esta propuesta está en su filosofía: no se trata de un viaje organizado más, sino de una experiencia cuidada hasta el último detalle. Desde el momento de la salida en el aeropuerto gallego, los viajeros contarán con la atención personalizada de un guía de Nautalia que coordina cada etapa - facturación, vuelos, traslados, visitas y alojamiento - y que además ofrece contexto cultural y humano en cada parada.

Esa figura de acompañante se convierte en un auténtico hilo conductor, aportando seguridad, confianza y cercanía. Saber que hay un experto pendiente de cada detalle permite desconectar de la logística y centrarse en lo importante: vivir Japón con todos los sentidos.

Ciudad de Osaka. Cedida

El confort de volar con Iberia y descansar en hoteles de prestigio

El viaje comienza con vuelos operados por Iberia, con conexión en Madrid y vuelo directo a Tokio. La elección de esta aerolínea no es casual: su fiabilidad y comodidad garantizan que la experiencia sea fluida desde el despegue.

Una vez en destino, el itinerario combina las principales joyas del país, con alojamiento en hoteles de 4 estrellas cuidadosamente seleccionados por su ubicación y nivel de servicio: el Villa Fontaine Grand Tokyo Shiodome, el Matsumoto Hotel Kagetsu, el ANA Crowne Plaza Kanazawa, el Shizutetsu Hotel Prezio Kyoto Shijo, el Art Hotel Osaka Bay Tower y el Nikko Narita Tokyo para la última noche. Cada uno de ellos refleja una parte de Japón: la sofisticación urbana, la tradición samurái o la calma de los jardines zen.

Una oportunidad única para descubrir Japón desde Galicia

Este programa, que se presenta como una de las propuestas más atractivas del próximo año para los amantes de los grandes viajes, tiene un precio desde 5.500 € por persona en habitación doble y está dirigido a un público que valora la calidad, la organización y la exclusividad. Por ello, además de lo ya mencionado, Nautalia Viajes incluye un seguro básico de viaje, con posibilidad de ampliar coberturas personalizadas, y establece un calendario de pagos flexible.

¿Preparado para experimentar el Japón más auténtico y sereno la próxima primavera?