Espazo Nature: escapadas de otoño entre bienestar, gastronomía y naturaleza gallega

Con la llegada del otoño, Espazo Nature invita a disfrutar de una estancia única, así como de un calendario de actividades para todos los públicos y un menú especial de temporada que celebra los productos gallegos

Cuando el otoño se abre paso y los días invitan a bajar el ritmo, Espazo Nature se convierte en un refugio perfecto para reconectar con uno mismo, disfrutar del paisaje atlántico y dejarse cuidar a través del descanso, la gastronomía y las experiencias de bienestar.

Situado en plena Costa da Morte, en la localidad de Razo, este complejo turístico sostenible combina diseño, confort y respeto por el entorno. Sus 22 alojamientos - entre villas, cabañas y glampings, algunos adaptados para personas con movilidad reducida - están construidos en madera y suspendidos sobre el terreno, minimizando el impacto ambiental. Desde la Gran Villa Nature, con piscina privada climatizada y vistas al complejo dunar de Razo–Baldaio, hasta las acogedoras Cabañas Nature o los glampings con calefacción, cada opción invita a disfrutar del entorno con calma y comodidad.

Espazo Nature. Cedida

Las cubiertas ajardinadas capturan CO₂ y se integran visualmente en el paisaje, reforzando esa sensación de armonía que define cada rincón de Espazo Nature. El complejo se convierte, especialmente en esta época del año, en un escenario ideal para disfrutar del ritmo pausado del otoño gallego. Un lugar donde los sonidos del mar se mezclan con el crujir de las hojas, donde la gastronomía se nutre del producto local y donde cada detalle está pensado para invitar al descanso consciente.

El restaurante Espazo Gastro ofrece una propuesta basada en el producto local y de temporada, donde cada plato se inspira en la tierra y el mar que lo rodean. Sus recetas combinan tradición gallega e innovación culinaria, con especialidades como sus ya emblemáticos arroces, carnes y vegetales de cercanía. Comer en Espazo Nature es saborear el territorio: la frescura del mar, la riqueza de la tierra y el saber hacer de quienes entienden la cocina como una forma de cuidar a las personas.

En noviembre, la carta se viste de otoño con un menú especial pensado para disfrutar de los productos de temporada - castañas y setas, hortalizas gallegas, y un arroz de caza - en un entorno que invita a la calma.

Cinta de lomo de ciervo, castañas caramelizadas en toffe. Láminas de boletus y patatitas asadas al PX. Cedida

El paisaje que cambia con las estaciones

En Razo-Baldaio el paisaje nunca es igual. Las dunas cambian de color con las estaciones, como si respiraran. En verano se vuelven doradas; en otoño, la humedad trae de nuevo el verde y el ocre, y el mar borra las huellas.

También el olor del mar cambia. En los días cálidos huele a sal y algas secas; en otoño, a madera mojada y tierra tras la lluvia. Es el mismo mar, pero parece otro. Entre la playa y la laguna, Razo-Baldaio se transforma con cada estación, manteniendo ese equilibrio natural de moverse sin dejar de ser.

Este otoño además, Espazo Nature propone un calendario de actividades que combinan gastronomía, creatividad y bienestar, diseñadas para disfrutar en pareja, en familia o en solitario:

Del 31 de octubre al 2 de noviembre | Cena temática de Halloween en Espazo Gastro

Un fin de semana mágico y “espeluznantemente delicioso” con sugerencias gastronómicas de miedo, música y ambiente de película. Una propuesta ideal para celebrar Halloween con amigos, en pareja o en familia, entre sabores otoñales y calabazas a la luz de las velas.

1 de noviembre | Taller de Calabazas & Merienda (de la mano de Alma, @espacioarkhe)

Una tarde monstruosamente creativa que combina arte, juego y magia de Halloween. Cada familia dispondrá de su propia calabaza para intervenir con materiales artísticos y la guía de Alma, en una experiencia que mezcla arte, diversión y exploración. La jornada incluye una deliciosa merienda con vistas al mar.

2 de noviembre | Taller de Cosmética Natural & Desayuno (con Jessica de @mardemiranda)

Una mañana sensorial para aprender a crear jabones naturales y mascarillas personalizadas con ingredientes puros y sostenibles. El taller incluye un desayuno saludable con vistas al mar y todos los materiales necesarios para elaborar cosmética respetuosa con la piel y el planeta.

16 de noviembre | Retiro Détox con Alba Trilo y Stefy (@fitvibe.studio)

Espazo Nature ya es un referente por sus retiros de fin de semana. Dos días para transformar cuerpo y mente de la mano de la dietista Alba Trilo, especializada en salud intestinal y experta en el método Power Pilates. El retiro combina sesiones de pilates, movilidad consciente y yoga facial con un taller de nutrición antiinflamatoria, rutas de senderismo y pensión completa con platos saludables. Una experiencia diseñada para desintoxicar, equilibrar y renovar cuerpo y mente en un entorno natural único.

Todas las experiencias pueden consultarse y reservarse en la web oficial: www.espazonature.com

Cada experiencia en Espazo Nature invita a reconectar con la naturaleza y con uno mismo, a saborear el presente y a redescubrir el placer de lo sencillo. Porque en este rincón de la Costa da Morte, el otoño no solo se contempla: se vive, se respira y se siente.