La ruta en coche definitiva para descubrir los yacimientos megalíticos más impresionantes de Galicia: "Muy interesante"

El senderismo es una actividad que se practica durante todo el año, incluyendo la llegada del frío, ya que ofrece beneficios únicos para la salud física y mental, como una mayor resistencia, mejora del estado de ánimo y disfrute de paisajes otoñales espectaculares.

Es cierto que el senderismo es una experiencia maravillosa, pero en Galicia el clima puede sorprender con un chubasco en cualquier momento. Por eso, otra forma de descubrir esta tierra es a través de rutas en coche, con paradas en lugares tan sorprendentes de la Costa da Morte.

La ruta en coche más sorprendente de Galicia

Para quienes quieran disfrutar de un día conectado con la naturaleza sin alejarse demasiado del vehículo, la Ruta de los Dólmenes ofrece la oportunidad de conocer algunos de los yacimientos megalíticos más impresionantes de Galicia.

La Ruta de los Dólmenes es un itinerario cultural tanto para aficionados a la exploración como para aquellos fascinados por el transcurrir del tiempo. Se trata de un recorrido circular para su disfrute en coche o en bicicleta que conecta nueve ejemplos de contrastadas características.

La realización de la ruta se completa en 3,5 horas aproximadamente y a pesar de ser circular, se recomienda seguir el sentido de las agujas del reloj desde el punto de partida indicado. Las indicaciones acompañarán el recorrido en esta dirección.

Itinerario completo de la Ruta de los Dólmenes

Dolmen de Pedra Moura (Foto: turismo.gal)

La ruta comienza en Vimianzo (A Coruña) y recorre los principales dólmenes del municipio, entre los que destaca la Pedra Cuberta, estudiada en 1933 por dos arqueólogos alemanes. En su interior se descubrieron las primeras pinturas documentadas dentro de un dolmen en Galicia.

A continuación, la Ruta de los Dólmenes llega hasta la Pedra Moura, que conserva en muy buen estado la moa y su estructura megalítica, incluyendo la cámara y el corredor.

A pocos kilómetros, muy cerca de la carretera se localiza el siguiente dolmen, Pedra da Lebre. En él se descubrieron evidencias de pintura que una vez analizadas proporcionaron una de las dataciones más antiguas del megalitismo gallego, entre 5.300 y 4.700 a.C.

Arca da Piosa Turismo de Galicia

La siguiente etapa lleva hasta el Arca da Piosa, en el municipio de Zas. Se trata de uno de los dólmenes de mayor tamaño de Galicia, conocido a través de un poema de Eduardo Pondal, Á hora en que doce o luceiro, incluido en su famosa obra Queixume dos Pinos.

Desde este punto, la ruta conduce hasta el Arca do Rabós, y no muy lejos se sitúa otro de los megalitos más icónicos de Galicia: Pedra da Arca. Este dolmen, magníficamente conservado, contiene restos de pinturas prehistóricas y algunos grabados, destacando una curiosa figura denominada The Thing, cuyo significado se desconoce.

A Mina da Parxubeira es el broche de oro de la Ruta de los Dólmenes. Este yacimiento megalítico se encuentra en un paraje idílico, mostrando al visitante un rico ajuar funerario y un conjunto de ídolos antropomorfos colocados de pie delante de la entrada al megalito.

¿Qué hacer después?

Castillo de Vimianzo (vimianzo.gal)

Una vez finalizada la Ruta de los Dólmenes, pueden hacerse otros planes por Vimianzo, como visitar su castillo medieval de finales del siglo XII o los Muiños e Batáns de O Mosquetin, un enclave de gran valor natural y etnográfico junto al río Porto o río Grande.

El pueblo de Vimianzo también merece un recorrido por sus calles para apreciar algunos de los monumentos que atesora. El Pazo de Trasariz, con su pórtico de ocho arcos, su capilla barroca y sus bonitos jardines, es un ejemplo perfecto.

Si buscas otros planes y actividades en Vimianzo, este artículo de Quincemil puede resultar de interés.