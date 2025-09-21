El pueblo de Galicia con 50 habitantes y un enigmático templo que ha enamorado a National Geographic: a 14 km de Lugo

El otoño es una época ideal para viajar a Galicia. Esta estación ofrece la oportunidad de disfrutar de un clima suave, bosques de colores cálidos, rutas gastronómicas con productos de temporada y playas en calma.

Entre las innumerables sorpresas que guarda Galicia, destaca un pequeño pueblo a escasa distancia de Lugo: Santalla de Bóveda de Mera ha logrado captar la atención de National Geographic por albergar un templo único en todo el Imperio Romano.

Uno de los grandes enigmas de la arqueología en España

Imagen de las pinturas de Santa Eulalia de Bóveda, en Lugo. USC

En el corazón de Lugo se localiza Santalla de Bóveda de Mera, un pequeño pueblo con 50 habitantes y un enigmático templo que ha enamorado a National Geographic. En una de sus últimas publicaciones, la revista de viajes le dedica un artículo completo para hablar del templo de Santa Eulalia de Bóveda.

Nos remontamos a principios del siglo XX, concretamente a 1914, cuando el párroco del pueblo reveló que bajo el suelo de la iglesia donde solía oficiar la misa se encontraba una joya patrimonial, que hoy en día sigue siendo uno de los "grandes enigmas de la arqueología" en España.

A 14 kilómetros de la antigua Lucus Augusti, el templo de Santa Eulalia de Bóveda continúa siendo uno de los secretos mejor guardados de la provincia, declarado Monumento Nacional en 1931 y Bien de Interés Cultural (BIC) en 1996.

El conjunto tardorromano data del siglo II y no fue descubierto hasta 1914, cuando José María Peinado, el entonces párroco local, percibió que el suelo de la iglesia moderna cedía bajo sus pies, derivando en un hallazgo sin precedentes.

Bajo el templo parroquial, explica la Diputación de Lugo, se encontró una construcción abovedada concebida a modo de basílica de tres naves con una piscina en su parte central.

Decoración pictórica Turismo de Galicia

"En los muros y parte de la cubierta, una curiosa decoración pictórica a base de frescos con motivos que representan aves y elementos vegetales otorga un componente añadido de misterio al mito que de por sí representa Santa Eulalia de Bóveda", añade.

National Geographic hace hincapié en el arco de herradura, el más antiguo de España utilizado como elemento estructural, custodiado por un conjunto de ventanas adinteladas, y la propia orientación del edificio, que "se sale de cualquier canon medieval".

En el exterior del edificio destacan en su fachada puerta con arco de herradura y la decoración a base de relieves que representan figuras danzantes.

Santa Eulalia de Bóveda fue dada a conocer en 1926, doce años después de su descubrimiento, y casi un siglo después, continúa generando controversia por las numerosas incógnitas que sigue atesorando.

En los últimos tiempos, numerosos investigadores han especulado sobre su posible finalidad: desde un lugar de baños hasta un ninfeo (un monumento consagrado a las ninfas), siguiendo por un templo dedicado a Prisciliano y un posible templo funerario dedicado en honor a Dionisio.