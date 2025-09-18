Una ciudad gallega se cuela entre las mejores de España para una escapada de fin de semana

Galicia ofrece muchísimos lugares sorprendentes y únicos, que combinan belleza natural con una rica historia y cultura. Desde impresionantes cañones fluviales hasta playas de aguas de color azul turquesa, Galicia lo tiene todo para una escapada de fin de semana.

No siempre se tienen días de vacaciones para un gran viaje. Pero sí que hay cada año 52 fines de semana en los que poder hacer una escapada a bellas ciudades y pequeños municipios. Para un viaje exprés, Lugo es el destino perfecto, según Jetcost.

Reúne nada menos que tres Patrimonio de la Humanidad

Muralla de Lugo Shutterstock

Las escapadas de fin de semana son una tendencia en alza. De hecho, según datos de Jetcost las búsquedas de vuelos y hoteles para una escapada exprés han aumentado un 28% en el último año, y Lugo se posiciona como una de las ciudades europeas preferidas para este tipo de viajes.

Pero, ¿qué tiene Lugo para ofrecer al visitante? La ciudad reúne nada menos que tres Patrimonio de la Humanidad reconocidos por la Unesco, lo que la convierte en un destino único en Europa.

Además de las murallas, que fueron incluidas en el año 2000, las más completas de tiempos de los romanos, la catedral y su entorno es igualmente Patrimonio de la Humanidad desde 2015 y también Lugo como etapa importante del Camino Primitivo de Santiago.

"Las murallas, con su base de pizarra y granito y sus más de 2 kilómetros de recorrido son el gran paseo popular de la ciudad de Lugo, donde los lucenses disfrutan de un agradable y tranquilo recorrido mientras contemplan la urbe desde lo alto", destaca Jetcost.

Un peregrino Shutterstock

Por otro lado, Lugo es una de las etapas fundamentales del Camino Primitivo de Santiago, la ruta más antigua de peregrinación a Compostela, itinerario muy frecuentado por el pueblo astur-galaico durante el siglo IX y buena parte del X, que atrajo también a peregrinos procedentes de otras partes del norte de España y de Europa.

También resulta imprescindible en cualquier visita la Catedral de Lugo, en la que se dan cita distintos estilos: románico tardío, gótico, renacimiento, barroco, neoclásico y muchos más. Pero la gran joya es su capilla mayor, dedicada a Nuestra Señora de los Ojos Grandes.

Además, platos como la empanada, los callos, el lacón con grelos y el guiso de pulpo son especialmente populares en Lugo. El viajero o peregrino, a cada paso, descubrirá bares, tabernas y restaurantes únicos que ofrecen lo mejor de la gastronomía gallega.

