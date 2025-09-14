Quiroga es un encantador municipio situado en el sureste de la provincia de Lugo. Tiene una población aproximada de 3.009 habitantes según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se emplaza en una ubicación estratégica, cerca de varios puntos de interés como el Mirador do Alto da Moa, las Médulas y el llamado 'Escorial gallego'.

Desde Lugo hasta Quiroga hay aproximadamente 83 kilómetros por carretera. La forma más cómoda y rápida de llegar es tomar la autovía AG-22 en dirección Sarria y seguirla durante 50 kilómetros hasta incorporarnos a la LU-652 y más tarde, a la N-120 siguiendo las indicaciones hasta el municipio de Quiroga. Las coordenadas GPS son: 42.4747412,-7.2797837,15.

A continuación, te detallamos los 10 mejores planes y cosas que ver en Quiroga de visita:

(IMPORTANTE: Los incendios registrados en el verano de 2025 podrían haber alterado el paisaje de la zona)

Cruzar el Puente de Barxa do Lor

Puente de Barxa do Lor Concello de Quiroga

En el lugar de A Ponte, en Quiroga (Lugo), se levanta sobre el río Lor el conocido como puente de Barxa do Lor, una construcción de finales del siglo XIV que fue vía de acceso de los castellanos que llegaban desde León a Galicia.

El puente, que une los ayuntamientos de Quiroga y A Pobra de Brollón, está compuesto por tres arcos, uno de medio punto, con una luz de más de 20 metros, algo poco habitual en los puentes antiguos del noroeste. Por él, transcurre el conocido como Camino de Invierno.

Conocer la Laguna da Lucenza

Laguna da Lucenza Concello de Quiroga

Para amantes de la naturaleza, la Laguna da Lucenza es parada obligatoria. En el corazón de la Sierra do Courel, emplazada a 1.440 metros de altura, es el ejemplo más palpable de la acción de los hielos en la zona después del Pleistoceno.

Para llegar a ella, existe una ruta circular de casi 10 kilómetros. El recorrido de Lagoa da Lucenza (PR-G 184) atraviesa una típica aldea del Courel y se adentra en las zonas más altas de la montaña, ofreciendo vistas espectaculares a lo largo del camino.

Un dato importante a tener en cuenta: se trata de una ruta de cierta exigencia a nivel físico, por lo que es necesario ir preparados y concienciados.

Descubrir la aldea de A Seara

A Seara Turismo Ribeira Sacra

La aldea de A Seara constituye un magnífico conjunto de interés geográfico donde se manifiestan las principales características de la arquitectura típica de la montaña. Por su situación, desde este punto parten varias rutas de gran belleza como la PR-6 184.

Este enclave forma parte de la llamada Ruta de las Aldeas Paleozoicas, un itinerario por las montañas de Courel a través de seis poblaciones tradicionales, cuya construcción se basa especialmente en la pizarra oscura del Silúrico y diabasas.

A Seara es un lugar perfecto para quienes quieren escapar del bullicio de la ciudad. Dispone de rincones con una rusticidad envidiable hoy en día y una iglesia parroquial sobre la carretera, además de retablos neoclásicos en el interior.

Descubrir el Conjunto Histórico-Artistico de O Hospital

Núcleo de O Hospital Turismo Ribeira Sacra

El Conjunto Histórico-Artístico de O Hospital es un núcleo de gran interés histórico y arquitectónico centrado en la iglesia de San Salvador y vinculado a la Orden de San Juan de Jerusalén. De cronología imprecisa, cabe atribuirle un origen prerrománico.

Destacan las lápidas de ilustres Quirogas y Loasadas, así como otras piezas dentro del mismo edificio: el retablo mayor barroco, el Cristo Crucificado, la escultura de San Bartolomé Viejo y la pila Bautismal.

Completan el importante núcleo de O Hospital la Casa Torre o Palacio de Tor, con un origen más que probable en el siglo XVI en el que destacan pináculos piramidales y balcones volantes con barandillas de hierro forjado. No muy lejos está la Casa de Carballedo, un edificio construido a mediados del siglo XIX.

Completar un tramo del Camino de Invierno

Un peregrino Shutterstock

El Camino de Invierno a Santiago de Compostela es el trazado jacobeo que une Ponferrada con la capital gallega, pasando por puntos de gran valor paisajístico, como el valle del río Sil y la Ribeira Sacra.

Esta variante del Camino de Santiago es la entrada natural a Galicia desde la Meseta, un acceso ya usado por los romanos. Algunos investigadores sugieren que pudo surgir como alternativa, en época invernal, a la dura subida a las cumbres nevadas de O Cebreiro.

El Camino de Invierno atrae por múltiples razones: parte de Las Médulas, atraviesa comarcas como la de Valdeorras y parte de la Ribera Sacra, y hace parada en municipios con un rico patrimonio monumental como Monforte de Lemos.

Inmortalizar un recuerdo para toda la vida

Mirador de Bustelo Concello de Quiroga

Quiroga cuenta con una extensa red de miradores desde los que se pueden contemplar panorámicas impresionantes del valle, los ríos y la belleza natural de la comarca, ideales para disfrutar de la fotografía o simplemente de un momento de tranquilidad.

El Mirador de Peñas Rubias se encuentra en la carretera que une Campos de Vila con Pacios da Serra. Se trata de un magnífico punto de observación interpretado. Desde él es posible admirar la grandeza de la dobla tumbada de las Montañas do Courel.

Mientras tanto, el Mirador de Bustelo ofrece una impresionante panorámica de los valles de los ríos Quiroga y Sil desde su localización en la parroquia de Bustelo de Fisteus. En días despejados y con buena visibilidad se puede observar Quintá, San Cristovo, Campos de Vila, A Ermida y Ribas de Sil.

Visitar el Museo Geológico de Quiroga

Museo Geológico de Quiroga Turismo Ribeira Sacra

El Museo Geológico de Quiroga es uno de los pilares del Geoparque Montañas do Courel. En un espacio de aproximadamente 250 metros, el centro incluye los contenidos geológicos más representativos del entorno, ordenados del más antiguo al más moderno.

También merece una visita el Museo Etnográfico, con una colección etnográfica compuesta por algo más de 1.000 piezas recogidas en el territorio del Geoparque Mundial UNESCO Montañas do Courel. Los contenidos están relacionados con los cuatro productos típicos de la zona (vino, castaña, aceite y miel) y los materiales esenciales para el desarrollo de la vida (piedra, hierro, madera y tejidos).

Admirar la belleza de la cascada de Vieiros

Cascada de Vieiros Turismo Ribeira Sacra

La cascada de Vieiros es uno de los recursos más visitados de las Montañas do Courel. La red fluvial provoca en este punto un salto de agua de 34 metros, siendo este uno de los más altos del territorio.

Esta fervenza permite apreciar el paisaje fluvial y lítico, tallado y configurado por el paso del tiempo. "No solo podrás realizar rutas de senderismo para apreciar los magníficos paisajes, sino que también es un lugar clave para los amantes del barranquismo", detalla Turismo Ribeira Sacra.

Para llegar a esta cascada es preciso caminar. Se recomienda aparcar en el pueblo de Vieiros y desde ahí, seguir la señalización a la cascada por un sendero en pendiente.

Visitar Las Médulas

El impresionante paisaje de Las Médulas, el corazón rojo del Imperio Romano César Sánchez Ical

Por su proximidad, la visita a Las Médulas es (casi) obligatoria. Son un paisaje de incalculable valor, situado en la comarca de El Bierzo (León), resultado de la explotación minera de oro más grande del Imperio Romano, siendo declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1997.

Las Médulas fueron la principal mina de oro a cielo abierto en tiempos de Octavio Augusto, en el siglo I a.C. En este espacio natural, los romanos implementaron un nuevo método de extracción conocido como ruina montum, que consistía en excavar una serie de galerías y aprovechar la fuerza del agua para que, al pasar por ellas, fuera deshaciendo la montaña.

Lo ideal para conocer Las Médulas es comenzar la visita en algunos de sus centros de información, como el Aula Arqueológica o el Aula Luis del Olmo. También es interesante acceder a la Galería de Orella, y a continuación, realizar alguna ruta a pie para recorrer parte de este paisaje.

Recorrer Monforte de Lemos y su casco antiguo

"El Escorial" gallego de Monforte de Lemos. Foto: Turismo Monforte de Lemos

Aunque la Ribeira Sacra es el principal motivo que mueve al viajero que se desplaza hasta Monforte, el municipio cuenta con un espectacular casco histórico con vestigios judíos, varios museos con manifestaciones artísticas de interés y un bello puente medieval que cruza el río Cabe.

En el casco histórico pueden verse aún las huellas del paso de los judíos por la villa. Las calles Falagueira, Zapaterías y Pescaderías son la zona donde hoy podemos ver las casas de algunos judíos ilustres, así como una de las torres de la muralla medieval.

Ascendiendo hacia el Monte de San Vicente se encuentra el Conjunto Monumental de San Vicente del Pino, formado por la Torre del Homenaje, el Palacio Condal y el Monasterio Benedictino. Mientras tanto, el Colegio Nuestra Señora de la Antigua, conocido popularmente como el Escorial gallego, se ubica en la plaza Campo da Compañía..