El pueblo cerca de Galicia que parece sacado de un cuento de Disney: ideal para una escapada en otoño

Asturias se ha convertido en uno de los destinos favoritos de los gallegos. Esta región del norte de España combina numerosos atractivos: desde el Parque Nacional de los Picos de Europa hasta los lagos de Covadonga o pueblos pintorescos como Taramundi.

Cualquier época del año es buena para viajar, pero el otoño es ideal para descubrir rincones llenos de encanto. Santa Eulalia de Oscos es un ejemplo perfecto, y hoy te contamos todo lo que necesitas saber sobre este mágico municipio.

Paisajes de cuento muy cerca de Galicia

Imagen de Santa Eulalia de Oscos. Turismo de Asturias

En la frontera con Galicia, entre extraordinarios paisajes verdes, se encuentra Santa Eulalia de Oscos, un encantador pueblo de montaña asturiano que ofrece al visitante todo tipo de actividades de turismo activo y rutas de senderismo como la archiconocida Ruta de la Seimeira.

Este pequeño concejo de apenas 142 habitantes se enmarca dentro de la Reserva de la Biosfera Oscos, Eo y Burón y conforma un escaparate en vivo para los oficios tradicionales, representados desde el Conjunto Etnográfico de Mazonovo hasta la emblemática casa natal del Marqués de Sargadelos.

De hecho, el Conjunto Etnográfico de Mazonovo es una de las paradas obligatorias en Santa Eulalia de Oscos. Constituye un testimonio vivo de la industria del hierro, con un mazo hidráulico del siglo XVIII todavía en funcionamiento. Al ser un museo vivo, dispone de visitas guiadas y demostraciones en horarios puntuales.

Por su parte, la casa natal de Antonio Raimundo Ibáñez (1749-1809), más conocido como el Marqués de Sargadelos, alberga un museo que recuerda a su figura, trayectoria y la forma de vida en la Asturias del siglo XVIII.

El telar artesano de Irene Villar y la tienda Hyottoko Artesanía completan la ruta de los artesanos de Santa Eulalia de Oscos, Capital del Turismo Rural 2024 por el portal Escapada Rural.

Cascada de AS eimeira Turismo de Asturias

Y hablando de senderos, la naturaleza es el gran patrimonio de este concejo asturiano. Una de las rutas más transitadas es la bautizada como Ruta de A Seimeira PR-AS 116, un itinerario lineal que sigue la estela del río Agüeira a lo largo de más de 8 kilómetros.

El camino comienza en el entorno del área recreativa de Pumares y concluye en el Valle del Desterrado, donde se localiza una cascada de más de 30 metros de caída libre que da nombre a la ruta.

La Ruta del Forcón de los Ríos es otro de los trayectos más destacados. Se extiende a lo largo de 13 kilómetros en un recorrido que discurre entre montañas y ríos, y también visita lugares como la capilla de Nuestra Señora del Carme, la Casa de los Lombardero y el propio forcón.

Otros bonitos recorridos para completar en otoño o en cualquier otra época del año son: la Senda Verde de A Carballeira PR-AS 167 (de apenas 4,5 kilómetros), la Ruta de La Coba PR-AS 153 (14 kilómetros) y la Ruta de A Mina de As Talladas (14 kilómetros).

Para amantes del turismo activo, Santa Eulalia de Oscos ofrece también rutas a caballo, y cursos y talleres de fin de semana muy interesantes. ¿Qué esperas para programar una escapada de fin de semana?