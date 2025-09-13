Escápate a Novavila para disfrutar de la Galicia más auténtica y elegante

Donde la tradición vinícola se encuentra con el diseño contemporáneo, este hotel con encanto redefine la escapada de lujo en las Rías Baixas ofreciendo experiencias que despiertan todos los sentidos

En el corazón de las Rías Baixas, donde los verdes paisajes se funden con el cielo y los viñedos dibujan horizontes de calma y belleza, existe un lugar que invita a detener el tiempo y a disfrutar de la vida con todos los sentidos. Novavila no es solo un alojamiento, sino un refugio donde la tradición gallega, la cultura del vino y el diseño contemporáneo se entrelazan para ofrecer una experiencia única e inolvidable.

Al llegar, la sensación es la de entrar en un mundo donde cada detalle está pensado para inspirar y emocionar. La luz se cuela entre los viñedos, los aromas de madera, piedra y tierra húmeda se fusionan y la sofisticada decoración completa un ambiente que solo es posible encontrar allí.

Es el tipo de lugar donde uno se desconecta del ruido del mundo exterior y se conecta con la esencia misma de Galicia: su historia, su cultura, su vino y su gente. Cada estancia en Novavila es una invitación a vivir de manera más plena, a saborear los momentos y a dejarse envolver por un entorno que combina naturaleza, elegancia y exclusividad en perfecta armonía.

Un entorno que invita a la inspiración

Situado en el idílico municipio de Meis (Pontevedra), Novavila ofrece un remanso de paz en medio de paisajes verdes y viñedos centenarios. Su arquitectura combina la esencia de la tradición gallega con un diseño contemporáneo cuidado al detalle, creando espacios que invitan a relajarse y reconectar con uno mismo. La piscina exterior rodeada de jardines, la terraza-solárium y el salón con chimenea son solo algunos de los escenarios donde los huéspedes pueden disfrutar de momentos de puro bienestar.

15292229870_6701b05c1d_b

Cada rincón del hotel refleja un gusto exquisito por la estética: el showroom de decoración y mobiliario permite a los visitantes llevarse un pedazo de esta experiencia a sus hogares, fusionando arte, diseño y confort en cada elección.

Enoturismo de autor

Pero la verdadera alma de Novavila late al ritmo del vino Albariño, elaborado por la familia Vilanova Peña con más de 25 años de tradición vinícola. Desde la vendimia manual hasta la cuidadosa fermentación en acero inoxidable, cada botella es el reflejo de un proceso minucioso y artesanal que conquista incluso a los paladares más exigentes.

Así, los huéspedes pueden sumergirse en esta pasión a través de catas guiadas, donde el sabor del Albariño se convierte en un viaje sensorial que conecta historia, enoturismo y elegancia. Más que una degustación, es un encuentro íntimo con la esencia de Galicia.

Chimenea e interior del Novavila Design Wine Hotel. Cedida

Novavila se convierte así en el escenario perfecto para una escapada otoñal en la que disfrutarás de una cata de bienvenida con tapas elaboradas a base de productos locales, habitación con todas las comodidades necesarias (ropa de hilo y algodón egipcio, mantas de cashmere, diferentes tipos de almohadas...) y desayuno en mesa al día siguiente. Cabe señalar que la reserva puede hacerse por habitación (individual o doble) y también de la casa completa, para disfrutar con familia y amigos o incluso para organizar pequeños eventos privados.

Explorar Galicia desde un punto privilegiado

Y aunque este alojamiento con encanto te invita a no querer salir de la propiedad, verás que el encanto de la región de las Rías Baixas se despliega ante los ojos del visitante para que te aventures a descubrir playas de arena blanca, pueblos pesqueros con historia o rutas de senderismo entre viñedos.

Además, la cercanía a ciudades como Pontevedra o municipios como Sanxenxo permite combinar el descanso con el turismo activo y cultural, creando un viaje que aúna placer y descubrimiento.