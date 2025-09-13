Diseña el gran viaje de tu vida con el equipo de Pangea Santiago

Hay viajes que marcan un antes y un después: tu luna de miel, un viaje familiar, esa aventura de una vez en la vida... en pleno centro de la capital gallega, Pangea inauguró este verano una oficina en la que hacer realidad tu viaje soñado a cualquier parte del mundo

Cuando cruzas la puerta de la nueva oficina de PANGEA Santiago, no entras en una agencia de viajes tradicional, pues no existen los folletos impersonales ni los catálogos cerrados, sino un espacio para conversar, compartir ilusiones y empezar a dibujar el mapa de tu próxima aventura.

El equipo de asesores de Pangea se presentan en Santiago como compañeros de viaje, no como vendedores: escuchan lo que imaginas, entienden lo que necesitas y transforman esas ideas en un itinerario único. Porque en PANGEA lo importante no es el destino en sí sino cómo lo vives.

La filosofía de una agencia cercana

Situada en el número 2 de la Avenida da Coruña, PANGEA Santiago cuenta con un espacio físico abierto de lunes a sábado en el que dejarse asesorar por un equipo de profesionales inspiradores y prácticos, pues la personalización y la experiencia de cliente son la clave. Además, también ofrecen la alternativa de videollamada para quienes prefieran ser atendidos desde cualquier punto con total comodidad.

Templo de Abu Simbel en el sur de Egipto. Shutterstock

Pero lo que realmente los distingue es su lema: "Viaja como eres", que enfatiza su objetivo de conocerte y entenderte para poder adaptar cada aventura al viajero. ¿Eres de paisajes o fauna? ¿Viajas en familia o con pareja? ¿Te gusta llevar todo planificado o prefieres lo espontáneo? ¿Mar o montaña? ¿Relax o actividades?

"Creemos que viajar es mucho más que moverse de un lugar a otro: es conectar, descubrir y vivir momentos que se quedan para siempre (...) Nos emociona ver cómo cada persona que nos visita busca experiencias diferentes, más auténticas, hechas a su medida" Equipo de Pangea Santiago

Déjate conocer por el equipo para que te ofrezcan la mejor propuesta ajustada a tu estilo y también a tu presupuesto, pues en Pangea tienen acceso a todas las propuestas del mercado, incluyendo las de otros touroperadores, lo que les permite diseñar la experiencia más adecuada para ti. ¿Sabías además que si encuentras una oferta mejor te la igualan?

La luna de miel perfecta

Cada viaje es distinto, porque cada viajero también lo es. Por eso, Pangea Santiago está especializado en la organización de lunas de miel. Porque hay viajes que solo se hacen, en principio, una vez en la vida: Imagina recorrer juntos un templo milenario en Asia mientras un guía privado os cuenta su historia, perderos en una isla del Índico con playas de arena blanca solo para vosotros, o brindar en un viñedo italiano al atardecer tras un recorrido en coche por la Toscana. "Orientamos al viajero a su lugar ideal aunque él incluso muchas veces no conozca, o no se haya planteado ese destino", afirman desde Pangea Santiago, "¡Todo el mundo vuelve encantado!".

Vista aérea de la localidad de Santa María, en la Isla de Sal. Shutterstock

Cada viaje de novios se diseña como una historia de amor en movimiento, cuidando cada etapa para que los recién casados solo tengan que preocuparse de disfrutar y construir recuerdos en cualquier parte del mundo con la tranquilidad de estar acompañados de asesores en destino.