La playa cerca de A Coruña y menos masificada para despedir el verano: "Escondida y casi virgen"

Viajar es uno de los grandes placeres de la vida. Descubrir rincones poco conocidos despierta la sensación de haber recibido un regalo, un secreto guardado solo para unos pocos privilegiados.

Aunque Galicia se consolida cada vez más como uno de los destinos favoritos del verano, todavía esconde parajes a los que solo unos pocos afortunados logran llegar, auténticas joyas que esperan ser descubiertas.

Un lugar escondido y casi virgen

Desde playas vírgenes que poco (o nada) tienen que envidiar a las del Caribe hasta otras más propias para los deportes acuáticos, Galicia tiene arenales de todo tipo en sus más de 1.400 kilómetros de extensión.

Para quienes busquen relajarse y escapar del bullicio de las grandes ciudades, la playa de Os Lobos, en Sada (A Coruña), es una opción ideal. Se trata de un espacio aislado y casi virgen, perfecto para practicar snorkel y disfrutar de otras actividades acuáticas en un entorno tranquilo.

De arena fina y aguas tranquilas, la playa apenas tiene 70 metros de largo y 19 de ancho, aunque esta última medida depende mucho del estado de la marea.

Playa de Os Lobos Turismo de Galicia

El sitio es poco conocido, si bien la Guía Repsol se ha hecho eco de su belleza: "Un paraíso se encuentra escondido en Sada. Una playa aislada donde vegetación y agua confluyen creando un fantástico escenario ibicenco en el norte de España".

La playa de Os Lobos se encuentra a cinco minutos en coche del puerto pesquero de Sada, en un lugar tan recóndito al que solo unos pocos saben llegar. "Un lugar escondido y casi virgen, que tiene su eco en otras playas de la localidad del mismo estilo, como Arnela", apunta la Guía Repsol.

A pesar de su belleza, hay un dato muy importante a tener en cuenta: su acceso a pie es complicado y no está adaptado para personas con movilidad reducida. De hecho, para bajar y subir hay que ayudarse con unas cuerdas.

Además, no dispone de servicio de socorrismo en caso de emergencia.

Otras playas con chiringuitos

Si se busca un lugar más popular con arena fina y chiringuitos, la playa de Cirro -con 280 metros y en plena ría sadense- o la de Sada -con unos 315 metros al borde del paseo marítimo de la localidad-podrían ser buenas opciones.

También cabe destacar la playa de Morazón -rodeada de árboles y rocas frente a un mar muy apacible-, la playa de Arenal -uno de los arenales más paradisíacos de la costa de Dexo- y la playa de San Pedro -ideal para realizar actividades acuáticas y avistar bateas de mejillones.