El alucinante rincón de Galicia que parece sacado de un cuento: "Con vistas que te dejan sin aliento"

Galicia ofrece escenarios sorprendentes que van desde sus impresionantes playas hasta sus bosques ancestrales. La provincia de Lugo, quizás la gran desconocida, guarda parajes impresionantes como los llamados Acantilados de Papel.

En A Mariña Occidental existe un rincón que todavía pasa desapercibido para muchos turistas: los Acantilados de Papel. A lo largo de este paraje costero, la erosión del mar y del viento ha moldeado formaciones rocosas, creando un paisaje único.

40 metros de altura y hojas apiladas

Los Acantilados de Papel, situados en las cercanías de la Punta de Morás, son unas magníficas formaciones de roca granítica de aproximadamente 40 metros de altura que recuerdan a hojas apiladas; de ahí su nombre.

"Su nombre proviene de su apariencia, formando pliegues, dobleces, formas caprichosas y singulares que nos hacen pensar en papeles y además estimulan nuestra imaginación e inventiva para reconocer y crear formas basadas en la realidad o la fantasía", agrega la Mancomunidade de Concellos de A Mariña Lucense.

"Naturaleza en estado puro, con vistas que te dejan sin aliento". Así describe el creador de contenido @Alvientooo el paisaje que ofrecen los Acantilados de Papel. "Rocas de 40 metros que parecen doblarse como hojas, un paisaje salvaje y poco conocido que parece sacado de cuento", agrega.

"Naturaleza en estado puro, con vistas que te dejan sin aliento". Así describe el creador de contenido @Alvientooo el paisaje que ofrecen los Acantilados de Papel. "Rocas de 40 metros que parecen doblarse como hojas, un paisaje salvaje y poco conocido que parece sacado de cuento", agrega.

Este rincón de Galicia es uno de los mejores secretos guardados de A Mariña Lucense. Los Acantilados de Papel constituyen un conjunto bonito, diverso y estimulante, junto a la punta Morás, su puerto y los islotes en zona protegida ambientalmente.

Desde la punta y cabo de Morás se pueden apreciar los islotes Farallóns al este, y al oeste se encuentra el islote de Ansarón y las Salseiras hacia Punta Arxente. Estos forman parte de una costa rocosa y abrupta que está protegida por las figuras ZEC Costa Mariña Occidental y por la ZEPA.

En este sentido, la isla de Ansarón, con sus 10 hectáreas de extensión, es una de las mayores islas de la costa lucense, mientras que los islotes Farallóns (A Sombriza, A Baixa y O Pé) suman en conjunto 9 hectáreas de terreno.

Dolos de Xove (Foto: Turismo de Xove)

Como colofón a este paseo, a poco más de 100 metros de los acantilados, cerca del Portiño de Morás, se encuentra el antiguo parque de fabricación de dolos, unos curiosos bloques de hormigón con forma de martillo fabricados en los 70 para la construcción del puerto exterior de la fábrica de aluminios de San Cibrao.

En la actualidad lucen dispersos conformando un peculiar cementerio pétreo y una de las imágenes más impactantes de Xove (Lugo). "Ofrece una experiencia que va más allá de un simple paseo", dice un usuario en Google, a lo que otro responde: "Impresionante lugar; mezcla efectos de la naturaleza y de la mano del hombre".